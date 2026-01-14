ĐH Giao thông vận tải siết xét học bạ, bỏ quy đổi IELTS

Trường Đại học Giao thông vận tải (UTC) đưa ra mức sàn về điểm thi tốt nghiệp THPT để xét học bạ, không quy đổi IELTS từ 5.0 mà chỉ cộng điểm ưu tiên.

Trường Đại học Giao thông vận tải ngày 14/1 cho biết dự kiến năm nay tuyển hơn 6.700 sinh viên, tăng 340 so với năm ngoái. Số này do mở một ngành mới là Trí tuệ nhân tạo và tăng chỉ tiêu cho các chương trình chất lượng cao, phù hợp với vai trò là trường trọng điểm trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng thông minh.

4 phương thức xét tuyển gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế (PT1); xét kết hợp học bạ và điểm thi tốt nghiệp (PT2); xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP HCM (PT3) và dựa vào điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (PT4).

So với năm ngoái, điểm khác biệt nằm ở xét tuyển học bạ. Phương thức này sẽ chỉ áp dụng với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp môn Toán đạt từ 5, riêng ngành Toán ứng dụng yêu cầu từ 6 điểm trở lên.

Nếu đạt điều kiện trên, thí sinh được đăng ký xét bằng học bạ, tính điểm theo tổ hợp trong cả ba năm THPT và điểm ưu tiên. Trong đó, môn Toán được nhân hệ số 2, riêng ngành Ngôn ngữ Anh nhân 2 với môn Tiếng Anh. Trường cũng yêu cầu điểm từng môn trong tổ hợp xét theo mỗi năm học không được dưới 5,5.

Với xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm môn Toán cũng được nhân đôi ở tất cả ngành, trừ Ngôn ngữ Anh nhân hệ số với môn Tiếng Anh, tương tự năm ngoái.

Trường cộng điểm ưu tiên cho thí sinh đạt giải ba thi học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên. Như vậy, năm nay, UTC không quy đổi điểm IELTS thành điểm môn Tiếng Anh trong các tổ hợp có môn này mà chỉ cộng điểm thưởng. Mức cộng chưa được công bố.

Về tổ hợp xét tuyển, tại Hà Nội, các ngành kỹ thuật và công nghệ bổ sung hoặc thay thế tổ hợp D07 (Toán, Hóa, Anh) bằng C01 (Toán, Văn, Lý). Nhà trường cho biết trước đó đã sử dụng C01 để tuyển sinh cho phân hiệu tại TP HCM nhiều năm và thấy hiệu quả.

Chỉ tiêu, phương thức, tổ hợp xét tuyển Đại học Giao thông vận tải 2026

Sinh viên Đại học Giao thông vận tải tham gia tư vấn tuyển sinh hồi tháng 3 tại Hà Nội. Ảnh: UTC

Trường Đại học Giao thông vận tải năm ngoái lấy điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất 27,52, ở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Hà Nội. Ngành này ở TP HCM lấy 27,38. Còn lại đa số trong khoảng 20-26.

Hai ngành chỉ lấy hơn 15 là Quản lý đô thị và công trình, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh, đều ở phân hiệu TP HCM.

Dương Tâm