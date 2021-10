Đại học gây tranh cãi vì huy động tiền từ sinh viên

Trung QuốcĐại học Tây Bắc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây kêu gọi sinh viên quyên góp tiền cho lễ kỷ niệm 119 năm thành lập.

Trong bài đăng trên Weibo ngày 14/10, Đại học Tây Bắc viết "Hội cựu sinh viên chân thành đề nghị mỗi cựu sinh viên và giảng viên quyên góp số tiền bằng một ly trà sữa (11,9 tệ, khoảng 1,96 USD), mỗi học sinh có thể tặng một ly sữa đậu nành (1,19 tệ)".

Bài đăng được gửi từ tài khoản chính thức của trường cho biết thêm các nhà tài trợ cho dịp kỷ niệm 119 năm thành lập trường có thể quảng cáo bất cứ điều gì họ muốn. Để quá trình này được dễ dàng, nhà trường cung cấp hai mã QR dẫn đến các trang quyên góp - một dành cho cựu sinh viên, giảng viên và một mã khác dành cho sinh viên. Bài đăng nhằm mục đích huy động 1,1 triệu tệ (gần 4 tỷ đồng).

Đây không phải lần đầu tiên một đại học Trung Quốc cố gắng gây quỹ từ cựu sinh viên lần này nó đã gây ra sự chế nhạo trên mạng, bởi các trường đại học Trung Quốc theo truyền thống sẽ hoạt động dựa vào ngân sách nhà nước. Lời kêu gọi trở thành một hashtag thịnh hành trên Weibo với hơn 2 triệu lượt xem.

Các trường như Đại học Bắc Kinh, Phục Đán trước đây từng đề nghị cựu sinh viên đóng góp những khoản nhỏ vào các ngày kỷ niệm của trường. Bản thân Đại học Tây Bắc đã huy động tiền theo hình thức trực tuyến trong hơn một năm qua. Nhưng bằng cách nào đó, chính bài đăng hồi giữa tháng 10 mới tạo ra nhiều suy luận, tranh cãi.

Đại học Tây Bắc có trụ sở ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: China Admissions

Yang Bingxin, sinh viên đang theo học Đại học Tây Bắc, người đã đóng góp 9,9 tệ, nói cô rất buồn vì trường phải sử dụng đến hình thức gây quỹ trực tuyến. "Trường thực sự quan tâm đến nhu cầu của học sinh: có giấy vệ sinh, nước nóng và phòng tắm ở mỗi tầng. Tôi hy vọng số tiền quyên góp sẽ giúp ích một phần cho trường", Yang nói.

"Chúng tôi không hiểu tại sao đây là tin tức", một nhân viên tại trường nói và cho rằng yêu cầu đóng góp không phải là hiếm trong các cơ sở giáo dục đại học của Trung Quốc.

Nhân viên của trường nói thêm trang quyên góp trên nền tảng di động được thành lập vào năm ngoái, sau lễ kỷ niệm 118 năm thành lập. Từ đó đến nay, trang này đã có hơn 17.000 người quyên góp trực tuyến, nhiều trong số đó ủng hộ vượt số tiền mà trường yêu cầu. Nhà trường tuyên bố đã quyên góp được gần một triệu tệ từ hai nhóm cộng lại.

"Quỹ sẽ được sử dụng vào việc phát triển của trường hoặc kết nối với các cựu sinh viên", nhân viên này cho hay.

Tọa lạc tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Đại học Tây Bắc là một phần của dự án giáo dục đại học "211" ưu tú của Trung Quốc và nhận được tài trợ trực tiếp từ chính quyền tỉnh. Những trường khác trong dự án này bao gồm Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh và Đại học Tôn Trung Sơn ở tỉnh Quảng Đông.

Ngân sách dành cho Đại học Tây Bắc năm 2021 là khoảng 1,42 tỷ tệ, theo trang web của trường. Con số này thấp hơn nhiều so với các trường đại học do trung ương tài trợ, chẳng hạn Đại học Giao thông Tây An, cũng nằm ở Thiểm Tây được ngân sách tài trợ 11,4 tỷ tệ trong năm nay. Trong khi đó, Đại học Thanh Hoa của Bắc Kinh đứng đầu cả nước với ngân sách hàng năm lên tới 31,7 tỷ tệ.

Tổng tài trợ của Trung Quốc cho giáo dục đại học năm 2021 chỉ là hơn 101 tỷ tệ, ít hơn 5,62 tỷ so với năm ngoái do "yêu cầu thắt lưng buộc bụng và giảm chi tiêu cho cơ sở hạ tầng từ Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia", theo một báo cáo ngân sách của Bộ Giáo dục công bố hồi tháng 3.

Nicole Chen, sinh viên đang theo học Đại học Tây Bắc, bày tỏ ủng hộ đối với trường và cho biết đã quyên góp số tiền bằng một ly trà sữa.

"Việc đó là tự nguyện, không bắt buộc. Chúng tôi có một ngân sách hạn chế từ chính quyền, vì vậy tôi nghĩ có lý do chính đáng để trường làm việc này", cô nói.

Dương Tâm (Theo Sixth Tone)