Đại gia xin bán 175 cây vàng, 1.000 m2 đất khắc phục hậu quả vụ hối lộ 40 tỷ đồng

Hà NộiBị cáo buộc đưa 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu trái phép, tại phiên tòa, ông Nguyễn Văn Dân xin dùng 175 cây vàng và 1.000 m2 đất (ước tính 140 tỷ đồng) khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đang bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án liên quan cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng.

Giám đốc Dân là người duy nhất bị truy tố tới 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty của ông Dân chuyên thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. VKSND Tối cao cho rằng giám đốc này đã hối lộ 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân đang bị cáo buộc gây thiệt hại khoảng 350 tỷ đồng cho Nhà nước. Ảnh: Danh Lam

Theo cáo buộc, những người được ông chi tiền gồm: cựu thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ.

Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

"Không ngờ hậu quả nghiêm trọng thế"

Khai chiều 30/3, ông Dân thừa nhận quen cựu thứ trưởng Thắng, năm 2017 khi biết có dự án hồ thủy lợi Bản Mồng (Nghệ An) đã đến nhà nhờ vả, đưa túi quà có 200.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng).

Kể về cựu thứ trưởng một cách thân mật, bị cáo Dân nói: "Bác Thắng bảo làm tốt thì ủng hộ. Tiền này tự bị cáo đưa chứ bác Thắng không yêu cầu".

Số tiền 200.000 USD ông Dân đựng trong túi xách, đặt ở bàn uống nước, nói đây là món quà chứ không thông báo bao nhiêu tiền. Ông Thắng nhận, không nói gì.

Ông Dân xin ông Thắng tư vấn mức "chi phí cho lãnh đạo Bộ" và được dặn liên hệ ông Trần Tố Nghị khi đó là quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.

"Anh Nghị nói sẽ phải chia 3-7% theo giá trị hợp đồng", ông Dân khai và bổ sung ông Nghị còn đưa đi gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã), khi đó là cục phó kiêm Giám đốc Ban 4, hứa hẹn sau này sẽ có quà cảm ơn.

Ông Trần Tố Nghị, cựu quyền Cục trưởng quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, bị cáo buộc nhận hối lộ 13 tỷ đồng. Ảnh: Danh Lam

Từ đầu mối này liên hệ với mối khác, ông Dân dần quen một số cán bộ ngành nông nghiệp, thủy lợi. Số tiền cảm ơn lớn dần qua 5 gói thầu, tổng hơn 40 tỷ đồng.

"Nếu không đặt vấn đề chi 3-7%, liệu bị cáo có trúng được gói thầu này không?", chủ tọa Lê Quang Chiều truy vấn. Nghĩ một vài giây, bị cáo Dân nói "chắc là không".

Khi được hỏi về các chi tiết liên quan quá trình phạm tội, ông phần lớn khai "không nhớ", nhưng thừa nhận các cáo buộc. Bị cáo nói phạm tội do "thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm".

Xin bán vàng khắc phục hậu quả

Cơ quan điều tra đã thu tại nhà giám đốc Dân 175 miếng vàng 99,96%, tổng khối lượng 6,56 kg, kèm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phiên tòa, ông Dân xác nhận và khai trước khi làm xây dựng, gia đình kinh doanh xăng dầu nhưng không hiệu quả. Ông ta sau đó đã bán các cây xăng này và dùng tiền thu được để mua 175 lượng vàng. Còn mua ở đâu, ông không nhớ.

Ông Dân đang bị cáo buộc gây thiệt hại 251,7 tỷ đồng trong hành vi gian lận đấu thầu và 99,2 tỷ đồng trong hành vi sai phạm kế toán. Tổng số tiền thiệt hại vụ án khoảng 351 tỷ đồng.

Ông cho hay đã làm đơn gửi các cơ quan tố tụng xin bán 175 lượng vàng đang bị tạm giữ để nộp tiền khắc phục. Với 4 bất động sản, ông Dân xin dỡ phong tỏa để gia đình chuyển nhượng, qua đó khắc phục tối đa.

Quá trình điều tra vụ án, ông đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả 15 tỷ đồng.

"Hiện gia đình có 1.000 m2 đất đang bị hạn chế giao dịch nhưng đã có người đồng ý mua với giá hơn 140 tỷ", ông nói đã ủy quyền cho con gái làm thủ tục giao dịch.

Luật sư của ông trình bày trong hôm nay đại diện ủy quyền của bên mua sẽ có mặt tại tòa trình bày thêm về cam kết mua bán khu đất trên.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, đang trong ngày xét xử thứ hai.

Thanh Lam