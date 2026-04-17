Đại gia Thái nhận hơn 3.200 tỷ đồng cổ tức sau 14 năm thâu tóm Nhựa Bình Minh

Nawaplastic thuộc Tập đoàn SCG nhận về trên 3.200 tỷ đồng tiền cổ tức, cao hơn 18,5% so với vốn đầu tư ban đầu sau 14 năm thâu tóm Nhựa Bình Minh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025. Trong đó, công ty muốn chia cổ tức bằng tiền đợt hai với tỷ lệ 83,6%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu nhận 8.360 đồng.

Hồi tháng 12/2025, doanh nghiệp này đã tạm ứng cổ tức đợt một với tỷ lệ 65%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt năm 2025 của BMP lên đến 148,6% - mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh cần chi hơn 1.216 tỷ đồng để trả cổ tức. Số tiền này tương đương 99% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2025.

Trong cơ cấu cổ đông, Nawaplastic Industries (thành viên của Tập đoàn SCG - Thái Lan) sở hữu trên 45 triệu cổ phiếu BMP, tương đương gần 55% vốn, là cổ đông lớn nhất. Tính cả hai đợt chia, họ sẽ nhận về gần 669 tỷ đồng tiền cổ tức vào cuối năm nay.

Nawaplastic đầu tư vào doanh nghiệp nhựa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 và chính thức nắm quyền chi phối vào 2018 sau khi mua lại vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Ước tính, công ty con của SCG đã chi khoảng 2.750 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần BMP như hiện nay.

Nhựa Bình Minh là doanh nghiệp có lịch sử trả cổ tức bằng tiền đều đặn. Từ khi cổ đông "xứ chùa vàng" góp vốn đến nay, doanh nghiệp này luôn phân phối lợi nhuận cho cổ đông với tỷ lệ thấp nhất 20%, riêng 3 năm nay nâng lên ba con số.

Lũy kế tổng tiền cổ tức từ năm 2012 đến nay, đại gia Thái đã nhận về hơn 3.200 tỷ đồng. Tính riêng khoản tiền cổ tức, họ lãi khoảng 18,5% trong thương vụ này.

Với thị giá cổ phiếu Nhựa Bình Minh hiện ở mức 148.100 đồng, lượng cổ phiếu công ty con của SCG sở hữu trị giá gần 6.665 tỷ đồng. Mức này gấp 2,5 lần số vốn bỏ ra ban đầu.

SCG là tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng, sản xuất bao bì, sản xuất các sản phẩm hóa dầu. Họ đầu tư vào Việt Nam từ 1992, trong nhiều lĩnh vực như bao bì nhựa, lọc hóa dầu, gạch men...

Nhựa Bình Minh đang có kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp này đạt gần 5.510 tỷ đồng, tăng 12% và đạt mức cao nhất kể từ 2022. Lãi sau thuế của họ gần 1.229 tỷ đồng, cao hơn năm 2024 khoảng 12,4%. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động hàng chục năm qua của doanh nghiệp này.

Năm nay, công ty đề ra kế hoạch có được 6.053 tỷ đồng doanh thu và 1.278 tỷ lợi nhuận sau thuế. Cả hai chỉ tiêu tăng lần lượt gần 10% và 4% so với năm 2025. BMP cũng dự định dùng ít nhất 50% lãi sau thuế để chia cổ tức tiền mặt cho các cổ đông.

Tất Đạt