Đại gia dầu mỏ Saudi Aramco giảm 44% lãi 'năm Covid'

Mức lợi nhuận 49 tỷ USD dù giảm 44% vẫn giúp Saudi Aramco trở thành một trong những công ty đại chúng lãi nhất toàn cầu năm 2020.

Tập đoàn dầu khí quốc doanh của Saudi Arabia vừa báo mức lãi ròng 49 tỷ USD trong năm 2020, giảm mạnh so với mức hơn 88 tỷ USD của năm 2019. Kết quả chênh lệch không đáng kể so với kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng vẫn là mức lợi nhuận cao so với bất kỳ công ty đại chúng nào trên toàn cầu.

Dẫu vậy, Giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin Nasser vẫn mô tả 12 tháng qua là một trong những "năm thử thách" nhất trong lịch sử hoạt động.

Saudi Aramco là công ty khai thác và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới. Năm 2020, sản lượng trung bình của công ty này là 9,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong đó mức kỷ lục vào tháng 4 đạt tới 12,1 triệu thùng/ngày.

Công ty này cho biết doanh thu bị ảnh hưởng bởi giá dầu và sản lượng bán ra giảm, đồng thời tỷ suất lợi nhuận của ngành lọc dầu và hóa chất cũng suy yếu đáng kể. Saudi Aramco cũng cho biết họ dự kiến cắt giảm chi phí trong năm tới, còn khoảng 35 tỷ USD so với kế hoạch khoảng 40-45 tỷ USD trước đó.

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ cũng giảm gần 40% xuống còn 49 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức cổ tức vừa công bố. Aramco tuyên bố giữ nguyên khoản thanh toán cổ tức 75 tỷ USD cho năm 2020, mặc dù giới phân tích lo ngại doanh nghiệp này phải gia tăng vay nợ để bù đắp phần chênh lệch.

"Chiến lược dài hạn của chúng tôi nhằm tối ưu hóa danh mục dự án dầu khí đang đi đúng hướng và khi môi trường vĩ mô được cải thiện, nhu cầu sẽ tăng lên tại châu Á và sự phục hồi tại những châu lục khác", Nasser nói.

Kết quả kém tích cực của Saudi Aramco cũng là bức tranh chung của ngành hóa dầu trên toàn cầu. Cổ phiếu các công ty dầu khí hàng đầu như Royal Dutch Shell hay BP đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, khi đại dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế toàn cầu và gây ra sự sụp đổ lịch sử về giá dầu. Exxon Mobil, công ty năng lượng lớn nhất tại Mỹ, cũng lần đầu tiên báo lỗ.

Minh Sơn (theo CNBC)