Dại dột khi đứng tên làm hồ sơ trả góp hộ bạn

Đầu năm, tôi đứng tên hộ bạn làm hồ sơ vay trả góp mua điện thoại với ba công ty tài chính, tổng hợp đồng trị giá 44 triệu đồng.

Tôi 24 tuổi, làm sales cho một công ty vận tải, lương không đủ ăn. Đến giờ tôi rất hận bản thân và thấm thía câu nói: "Cho bạn vay tiền là mất luôn bạn".

Chúng tôi chơi với nhau từ cấp ba, lên đại học mỗi đứa một trường nên ít thời gian dành cho nhau. Bạn bắt đầu bán bánh từ năm thứ hai đại học, đến khi hai đứa tốt nghiệp gặp lại nhau thì tâm sự nhiều hơn. Bạn kể được ba mẹ đầu tư hơn 40 triệu đồng để mua tủ kệ, mở tiệm bánh ở nhà, nhưng ba mẹ hay đòi lại mỗi khi cãi nhau nên bạn muốn vay lãi trả luôn. Năm trước ba mẹ "mượn" tên bạn vay ngân hàng xây khách sạn và dính nợ xấu nên hồ sơ của bạn không còn sạch. Em bạn lại chưa đủ 20 tuổi, bạn bè xung quanh không nhiều, vì thế nhờ tôi giúp. Tôi phần vì thương người, phần tin vào lời hứa "tao có thể kiếm được 10 triệu đồng mỗi tháng" nên đồng ý ngay.

Ngày làm hợp đồng, tôi chở bạn đi khắp nơi để "săn" các shop điện thoại cho trả góp lãi thấp và theo kỳ hạn một năm. Tôi tưởng vay được mua điện thoại rồi sẽ bán ngay cả hai cái lấy tiền mặt trả ba mẹ. Ai ngờ điện thoại rớt giá, bạn chọn cách giữ lại dùng. Đến kỳ trả nợ thứ ba, thực sự bạn cạn tiền, lúc đó mới bán hai cái điện thoại đó và tự đăng ký mua trả góp thêm một cái nữa. Điện thoại này shop sẽ chỉ mở khóa iCloud khi trả đủ nên không cần kiểm tra hồ sơ của bạn. Từ giai đoạn này, bạn liên tiếp gặp vận đen, có đủ lý do để đóng chậm, khiến tháng nào tôi cũng bị công ty tài chính đe dọa, nhục mạ. Chị gái tôi cũng vô tình bị công ty tài chính làm phiền, do tôi chọn chị làm người thân trên hợp đồng vay.

Lý do bạn đóng chậm rất đa dạng: bỏ nhà do không hòa hợp với ba mẹ, chó ốm, bà ốm, bị người yêu hủy hôn, bị em gái hãm hại, bị thua bạc... Lý do nào tôi cũng thông cảm được, trừ việc trước đây bạn bỏ nhà đi và đánh bạc. Bạn bị một người đàn ông cho vào đời, người này có tình cảm với bạn nhưng không được đền đáp. Anh ta nhờ em gái bạn dẫn đến công ty bạn, tuyên bố bạn ngoại tình.

Anh ta chưa đủ sâu sắc và không muốn gánh nợ nên quyết định hủy hôn, dù trước đây đã được bạn "bao" gần 50 triệu đồng để mua điện thoại, học lái xe và lo cho một việc nữa. Còn em gái bạn, vì không nhận được tiền "dẫn đường", lại cũng si mê và chơi đỏ đen với em trai kém hai tuổi nên sinh ra tính trộm cắp. Em gái bạn thuê người vào nhà phá két cuỗm vàng, tiền của bố mẹ, đi bụi theo trai và đổ tội lên đầu bạn. Ba mẹ bạn tin con gái út mù quáng nên đuổi bạn ra khỏi nhà, "hứa" với tôi sẽ không trả nợ cho công ty tài chính hộ bạn, đồng nghĩa với việc tôi phải tự gánh hậu quả cho cái dại của mình.

Tôi hận lắm, hận cả gia đình bạn. Số tiền 44 triệu đồng chỉ là số lẻ so với thu nhập của ba mẹ bạn, sau bao nhiêu chuyện mà hai bác vẫn thản nhiên đi du lịch. Bây giờ bạn gánh thêm khoản nợ thuê nhà nên phải vay chỗ này đập vào chỗ kia, nợ chồng nợ, không biết bao giờ mới dứt.

Khi viết đến những dòng này, tôi thật sự bế tắc, kiệt quệ, ân hận và day dứt. Tôi đã nhịn chi tiêu rất nhiều thứ để trả hộ bạn mà không biết bao giờ mới nhận lại tiền. Tôi rụng tóc rất nhiều, bật khóc khi nghe những lời lăng mạ từ công ty tài chính dù bản thân là cũng là nạn nhân. Giờ tôi chỉ hy vọng bạn gặp được phép màu, trả hết nợ và giải thoát cho tôi. Mong được mọi người chia sẻ.

Hồng

