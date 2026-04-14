Đại Đông Hồ làm tổng thầu dự án Saigon Innovation Center tại TP HCM

Dự án Saigon Innovation Center do Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (Global Build) làm tổng thầu, đặt mục tiêu góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP HCM.

Theo ông Cao Sơn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (Global Build), tổng thầu của dự án, Tòa nhà phức hợp MISA tại TP HCM (Saigon Innovation Center) được triển khai trên khu đất có vị trí thuận lợi, kết nối các trung tâm tài chính và logistics của TP HCM.

Công trình có quy mô 10 tầng, tổng diện tích sàn gần 41.000 m2, dự kiến hoàn thành trong 19 tháng. Dự án thiết kế theo tiêu chí xanh, hiện đại, hướng đến không gian làm việc tiện nghi, tiệm cận tiêu chuẩn của các tập đoàn công nghệ quốc tế.

Dự án tòa nhà Saigon Innovation Center vừa khởi công tại Khu chế xuất Tân Thuận, TP HCM. Ảnh: Global Build

Saigon Innovation Center được định hướng là tòa nhà văn phòng kết hợp trung tâm đổi mới sáng tạo, hướng tới thu hút nguồn lực công nghệ và nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại TP HCM. Công trình cũng được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ quá trình chuyển đổi Khu chế xuất Tân Thuận theo định hướng khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao trong tương lai.

Đại diện nhà thầu cho biết đã nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, Tập đoàn MISA (Chủ đầu tư), Ban Quản lý Khu chế xuất Tân Thuận và các đơn vị liên quan, đồng thời cam kết thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn theo kế hoạch đề ra.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao vai trò của dự án trong chiến lược phát triển của thành phố. Theo ông, việc hình thành các trung tâm công nghệ quy mô lớn không chỉ giúp kết nối nguồn lực, lan tỏa tri thức mà còn tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế số.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Lữ Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn MISA cho biết Saigon Innovation Center sẽ là một trong những hạ tầng chiến lược để doanh nghiệp tăng tốc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Dự án dự kiến đáp ứng khoảng 3.000 chỗ làm việc, trở thành trụ sở quan trọng của MISA tại TP HCM.

Đại diện chủ đầu tư cho hay sẽ tập trung nguồn lực triển khai dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và an toàn thi công, hướng tới hình thành không gian làm việc hiện đại trong thời gian tới.

Thế Đan