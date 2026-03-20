Đại diện GE Vernova: 'Việt Nam là điểm tựa công nghiệp quan trọng tại châu Á'

Theo ông Philippe Piron, Việt Nam tăng trưởng mạnh về công nghiệp và đô thị hóa, kéo theo nhu cầu điện năng lớn nên tập đoàn xác định đây là thị trường trọng điểm tại châu Á.

GE Vernova vừa công bố đầu tư hơn 200 triệu USD xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị cho truyền tải điện siêu cao áp một chiều (HVDC) tại Hải Phòng, đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng máy biến áp toàn cầu. Trao đổi với VnExpress, ông Philippe Piron, Tổng giám đốc điều hành mảng điện khí hóa toàn cầu của GE Vernova, đánh giá đây là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu điện khí hóa khu vực châu Á - Thái Bình Dương và củng cố mạng lưới sản xuất toàn cầu của tập đoàn.

Ông Philippe Piron, Tổng giám đốc điều hành mảng điện khí hóa toàn cầu của GE Vernova. Ảnh: Tùng Đinh

- GE Vernova vừa công bố sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy mới tại Hải Phòng trong tháng 3. Quy mô và tổng vốn đầu tư cho dự án này như thế nào, thưa ông?

- Khoản đầu tư này đánh dấu bước ngoặt quan trọng của GE Vernova trong lĩnh vực điện khí hóa, đồng thời cũng là dự án lớn nhất trong năm nay. Chúng tôi dành hơn 200 triệu USD để xây dựng nhà máy mới. Đây sẽ là một trong những cơ sở sản xuất máy biến áp lớn nhất của GE Vernova. Mục tiêu là triển khai nhanh chóng để sau khoảng 18 tháng, nhà máy có thể đi vào hoạt động và bắt đầu sản xuất.

- Nhà máy tại Hải Phòng sẽ sản xuất loại thiết bị lưới điện nào và vai trò của cơ sở này trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của GE Vernova?

- Chúng tôi sẽ tập trung sản xuất những máy biến áp công suất lớn và hiện đại nhất cho hệ thống High Voltage Direct Current (HVDC), cùng với các máy biến áp phục vụ hệ thống truyền tải điện xoay chiều linh hoạt (Flexible AC Transmission System - FACTS).

HVDC là hệ thống truyền tải điện một chiều ở điện áp cao, có khả năng vận hành trong khoảng từ 525 kV đến 800 kV. HVDC và FACTS là hai công nghệ then chốt giúp các hệ thống lưới điện lớn truyền tải điện năng khối lượng lớn với chi phí thấp và hiệu quả cao.

Nhà máy mới dự kiến hoàn thành vào năm 2028 và đạt công suất tối đa vào khoảng năm 2040. Khi đi vào hoạt động, chúng tôi kỳ vọng cơ sở mới sẽ đóng vai trò bổ sung cho các nhà máy tại Anh và Ấn Độ, đồng thời phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường châu Á - Thái Bình Dương và mở rộng xuất khẩu sang châu Âu.

CEO mảng điện khí hóa toàn cầu của GE Vernova phát biểu trong lễ khởi công xây dựng nhà máy tại Hải Phòng, hôm 10/3. Ảnh: GE Vernova

- Cơ sở này sẽ hỗ trợ như thế nào cho việc hiện đại hóa lưới điện Việt Nam?

- Việt Nam đang tăng trưởng mạnh về công nghiệp hóa và đô thị hóa, kéo theo nhu cầu điện năng lớn. HVDC giúp truyền tải điện khối lượng lớn với chi phí thấp và đảm bảo ổn định hệ thống khi tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng cao. Chính phủ Việt Nam đã xác định 2-3 dự án HVDC để truyền tải điện từ Bắc vào Nam, do đó chúng tôi hy vọng Hải Phòng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thiết bị cho các dự án này.

- Vì sao GE Vernova chọn Việt Nam để xây dựng nhà máy sản xuất giải pháp lưới điện?

- GE Vernova đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1993 với hơn 1.000 nhân viên, chủ yếu trong lĩnh vực điện gió và điện lực. Các thiết bị của GE Vernova hiện hỗ trợ cung cấp tới 30% tổng nhu cầu điện của Việt Nam, phản ánh sự hiện diện lâu dài của công ty tại đất nước.

Chúng tôi tin tưởng Việt Nam là điểm tựa công nghiệp quan trọng để phục vụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt khi nhu cầu về HVDC và hệ thống lưới điện ngày càng tăng cùng với kế hoạch PDP8 dự kiến đầu tư khoảng 18 tỷ USD cho thiết bị và lưu trữ năng lượng. Với vị trí thuận lợi gần cảng và nằm ở trung tâm Đông Nam Á, Hải Phòng trở thành lựa chọn lý tưởng để mở rộng năng lực sản xuất.

Trong bối cảnh điện khí hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, việc xây dựng hạ tầng năng lượng hiện đại và đáng tin cậy là yếu tố thiết yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an ninh năng lượng. Khoản đầu tư này không chỉ giúp chúng tôi mở rộng sản xuất tại một thị trường có nhu cầu điện năng tăng nhanh, mà còn củng cố chuỗi cung ứng đa dạng, phục vụ khách hàng trong khu vực và xa hơn nữa. Đồng thời, nhà máy Hải Phòng cũng thể hiện cam kết lâu dài của GE Vernova trong việc đồng hành cùng sự phát triển công nghiệp của Việt Nam.

- Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của Việt Nam trong việc trở thành trung tâm công nghệ lưới điện?

- Việt Nam có cơ hội lớn để trở thành trung tâm sản xuất của chúng tôi tại châu Á. Nhà máy không chỉ sản xuất mà còn bao gồm kỹ thuật, quản lý dự án, chuỗi cung ứng và dịch vụ hậu mãi. Nếu thành công, đây sẽ là trung tâm công nghiệp quan trọng của GE Vernova tại khu vực.

Bên trong nhà máy sản xuất thiết bị lò hơi thu hồi nhiệt phục vụ nhà máy điện toàn cầu của GE Vernova tại Dung Quất. Ảnh: GE Vernova

- Tập đoàn có kế hoạch gì để mở rộng đầu tư hoặc phát triển thêm dự án nào khác tại Việt Nam?

- Nếu nhà máy tại Hải Phòng hoạt động tốt, chúng tôi sẽ xem xét mở rộng thêm, có thể tích hợp dọc với các thiết bị khác hoặc phát triển hệ sinh thái nhà cung cấp tại Việt Nam.

- Nhà máy tại Hải Phòng sẽ đóng góp vào thị trường việc làm ra sao?

- Ban đầu, nhà máy này sẽ có khoảng 450 việc làm trực tiếp tính đến năm 2030, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong nước. Phần lớn vị trí sẽ được tuyển dụng ngay tại địa phương. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam, tạo thêm nhiều việc làm gián tiếp. Con số này chắc chắn sẽ tăng lên theo thời gian.

Ngoài cơ sở tại Hải Phòng, hiện GE Vernova vận hành Trung tâm dịch vụ Phú Mỹ và Nhà máy sản xuất lò hơi thu hồi nhiệt (HRSG) Dung Quất. Các nhà máy là những mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất và sửa chữa toàn cầu của GE Vernova để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới.

Văn Hà