Đại biểu Quốc hội: Nên tăng thuế với xe điện từng bước để tránh 'cú sốc' thị trường

Thay vì tăng thuế tiêu thụ đặc biệt từ 3% lên 11% từ sau năm 2030, các đại biểu Quốc hội đề xuất nâng theo lộ trình hoặc cơ chế bậc thang để ổn định thị trường.

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật Thuế, trong đó có thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất kéo dài ưu đãi thuế với ôtô điện dưới 24 chỗ thêm 3 năm nữa. Trong đó, thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện dưới 9 chỗ có thể duy trì ở mức 3% tới hết 2030. Từ năm 2031, thuế này với các loại xe điện dự kiến tăng gấp 3,5-4 lần. Cụ thể:

Loại xe Thuế suất tới hết 2030 (%) Thuế suất dự kiến từ 2031 (%) Mức tăng (lần) Ôtô điện dưới 9 chỗ 3 11 3,7 Ôtô điện 10 - dưới 16 chỗ 2 7 3,5 Ôtô điện 16 đến 24 chỗ 1 4 4 Xe tải van, pickup 2 7 3,5

Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng cần lộ trình tăng thuế từng bước, tránh tác động đột ngột đến thị trường. Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc điều chỉnh lộ trình tăng thuế theo cơ chế bậc thang.

Thay vì tăng đột biến vào năm 2031, bà gợi ý chia nhỏ biên độ điều chỉnh sắc thuế này theo chu kỳ 2-3 năm, ví dụ từ 3% lên 8%, rồi 11%.

Đại biểu đoàn TP HCM cho rằng nếu tăng thuế gấp 3-4 lần như đề xuất ở dự thảo có thể tạo ra tâm lý mua xe chạy thuế, sốt ảo vào cuối 2030. Phương án tài chính thu hồi vốn của các nhà đầu tư hạ tầng trạm sạc cũng có nguy cơ bị phá vỡ.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc phát biểu sáng 23/4. Ảnh: Media Quốc hội

Theo bà Trúc, tăng thuế từng bước với xe điện sẽ giúp hạn chế cú sốc về giá xe, đảm bảo ổn định thị trường, duy trì động lực phát triển hệ sinh thái giao thông xanh, bảo đảm nguồn thu ngân sách.

Tương tự, ông Thạch Phước Bình, Phó đoàn đại biểu Vĩnh Long đánh giá mức đề xuất tăng thuế với xe điện dưới 9 chỗ từ 2031 lên 4%, gấp gần 4 lần hiện tại và mức dự kiến duy trì tới 2030, có thể gây tác động đột ngột lên thị trường. Ông Bình đề xuất cần đánh giá tác động thị trường sớm vào năm 2028 và thiết kế lộ trình tăng thuế theo hướng từng bước.

Đại biểu chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc Tráng A Dương cũng kiến nghị cân nhắc lộ trình tăng thuế "mềm" hơn và cần gắn với các chỉ báo thị trường như tỷ lệ xe điện, hạ tầng sạc, chi phí pin.

Theo ông, thuế với xe điện cần đặt trong tổng thể các chính sách khác như lệ phí trước bạ, ưu đãi trạm sạc. "Việc này sẽ giúp tránh tạo tâm lý chờ đợi vào một thời gian cố định hoặc dồn mua trước hạn, làm méo mó thị trường", đại biểu nêu.

Giải trình kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nói "nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện phương án".

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và tiêu thụ đặc biệt tại phiên họp sáng mai (24/4).

Anh Tú