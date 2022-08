Đại biểu Phạm Văn Hòa: 'Đã đến lúc cho phép thực hiện cá cược thể thao'

Đã đến lúc cho phép thực hiện cá cược thể thao để quản lý những người muốn hoạt động và đang lén lút, theo đại biểu Phạm Văn Hòa.

Sáng 10/8, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tô Lâm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt vấn đề tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá cược trên mạng diễn biến phức tạp, khó lường. Lực lượng công an xử lý nhiều nhưng không thuyên giảm mà ngày càng tinh vi hơn.

"Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân? Tôi nghĩ đã đến lúc nước ta phải cho phép thực hiện Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế để quản lý chặt chẽ hơn và thu được thuế, hạn chế tình trạng cá cược trên mạng. Quan điểm của Bộ trưởng về vấn đề này ra sao?", ông Hòa chất vấn.

Đại biểu Phạm Văn Hòa. Ảnh: Media Quốc hội

Tham gia trả lời cùng Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Sau đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

Năm 2020, Thủ tướng đã cấp phép chủ trương tổ chức đua ngựa tại trường đua huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc nên việc này chưa thực hiện được (như liên quan đến góp vốn của Tổng công ty du lịch Hà Nội).

"Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư. Khi dự án đua ngựa, đua chó hoàn thành, Bộ Tài chính sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về đặt cược. Tuy nhiên đến nay, chưa có dự án nào hoàn thành", ông Phớc nói.

Theo ông, hiện có ba địa phương là Phú Yên, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc đề xuất chủ trương đầu tư trường đua ngựa, nhưng đều đang trong giai đoạn nghiên cứu, chưa có hồ sơ.

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh:Phạm Thắng

Đại tướng Tô Lâm nói thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh trấn áp các hoạt động đánh bạc, đánh bạc trên mạng, đạt nhiều kết quả. Riêng nửa đầu năm 2022, các cơ quan đã khởi tố 100 vụ án với 600 bị can. Tuy nhiên, tình hình vẫn phức tạp do phần lớn máy chủ đặt tại nước ngoài, khó xử lý triệt để, triệt phá đường dây này thì nảy sinh đường dây khác. Việc thu thập chứng cứ, củng cố tài liệu xử lý các đối tượng cũng khó khăn do độ ẩn danh lớn.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ nắm tình hình các trang tổ chức đánh bạc, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, nhất là kẻ cầm đầu. Người dân sẽ được tuyên truyền về các hệ lụy của việc tham gia đánh mạng trên mạng để chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm. Bộ Công an cũng sẽ phối hợp với cảnh sát các nước trong xử lý đánh bạc và đánh bạc trên mạng, nhất là chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, thu thập chứng cứ, phối hợp điều tra.

Sau khi Bộ trưởng Tô Lâm trả lời, đại biểu Phạm Văn Hòa tranh luận, nói rằng việc các cược bóng đá thời gian qua dù đã xử lý nhiều nhưng tình hình vẫn gia tăng với mức độ tinh vi hơn, nguyên nhân "do chưa thực hiện Nghị định về đặt cược". "Nghị định này nghiên cứu nhiều năm mới ban hành và có hiệu lực từ năm 2017, nhưng đến nay chưa thực hiện".

Vì vậy, ông Hòa nhắc lại ý kiến "đã đến lúc cho phép thực hiện về cá cược, để quản lý những người muốn hoạt động mà còn lén lút". Ông băn khoăn, Việt Nam đã thí điểm cho phép Casino hoạt động, vậy vì sao chưa thí điểm vấn đề cá cược. "Nếu chưa cho phép thì cần nêu rõ nguyên nhân. Đề nghị Bộ trưởng nêu quan điểm", ông nói.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, dù đã có Nghị định về cá cược, nhưng Bộ Tài chính và các cơ quan chưa chọn được đơn vị nào để làm đầu mối thực hiện. "Quan điểm của chúng tôi là đã có Nghị định của Chính phủ thì phải thực hiện, nhưng tìm được doanh nghiệp đủ điều kiện làm được thì chưa có. Chúng tôi cũng ủng hộ làm việc này để giảm bớt tình trạng bất hợp pháp", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nói trước khi Luật Thể thao ban hành thì Nghị định 06 cho phép thí điểm cá cược thể thao. Bộ Tài chính được giao chủ trì, nhưng đây là lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên dù có nghị định nhưng hoạt động này vẫn chưa diễn ra.

Sau khi được thể hiện trong Luật Thể thao năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục được giao chủ trì thực hiện. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét về chuyên môn như quy chuẩn kỹ thuật trường đua có đủ điều kiện không; thế nào là một giải đua; kết nối với các liên đoàn bóng đá nắm thông tin...

Về vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết, Nghị định Chính phủ quy định đặt cược bóng đá quốc tế phải đấu thầu, lựa chọn một doanh nghiệp đứng ra thực hiện kinh doanh. Nhưng việc này lại vướng Luật Đấu đầu, bởi trong luật này không có hình thức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp mà chỉ có đấu thầu dự án hoặc gói thầu của dự án.

Bộ Tài chính đã xin ý kiến bộ Kế hoạch Đầu tư và bộ Tư pháp để sửa Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. "Chúng tôi đã trình Chính phủ xem xét Nghị định sửa đổi", ông Phớc cho hay.

Viết Tuân - Sơn Hà