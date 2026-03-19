'Đại biểu phải vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng'

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đại biểu Quốc hội khóa 16 phải nhớ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết và mạnh dạn đóng góp chính kiến.

Trong bài viết "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân" công bố ngày 19/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết ngày 15/3, hơn 76 triệu cử tri trên cả nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 99,68%.

Theo người đứng đầu Đảng, trên khắp mọi miền đất nước, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi như ngày hội. Từ sáng sớm, cử tri ở các địa phương đã đến điểm bỏ phiếu, lựa chọn những người "đủ đức, đủ tài" để gửi gắm niềm tin và khát vọng về tương lai đất nước. Nhiều cử tri lớn tuổi, dù đã trải qua nhiều kỳ bầu cử, vẫn xúc động khi cầm lá phiếu trên tay.

Tinh thần "ngày hội non sông" lan tỏa từ đồng bằng đến miền núi, từ thành thị đến biên giới, hải đảo. Tại nhiều địa bàn khó khăn, các tổ bầu cử đã đưa hòm phiếu lưu động đến tận nhà người già yếu, bệnh nhân, bảo đảm mọi công dân thực hiện quyền bầu cử. "Không ở đâu bỏ phiếu chỉ là hình thức - thật sự trên cả nước, ngày bầu cử đã trở thành ngày hội của non sông", Tổng Bí thư viết.

Tổng Bí thư Tô Lâm đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội, ngày 15/3. Ảnh: Giang Huy

Ông nhấn mạnh cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong dịp kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946. Từ khóa 1 đến khóa 15, Quốc hội Việt Nam luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ đại biểu từ mọi tầng lớp, dân tộc, tôn giáo.

Tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm công dân, lòng yêu nước và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Người dân không chỉ tham gia đông đủ mà còn tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên để lựa chọn đại biểu xứng đáng. Cuộc bầu cử được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tổng Bí thư cho rằng kết quả bầu cử là thắng lợi của nhân dân đồng thời đặt lên vai các đại biểu vừa trúng cử trọng trách lớn. Các đại biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong 5 năm tới, tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Do đó Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp phải đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, đối ngoại.

Cùng với hoạt động nghị trường, mỗi đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời những vấn đề của đời sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh đại biểu phải gương mẫu, liêm chính, luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "vì lợi nước, quên lợi nhà, vì lợi chung, quên lợi riêng", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tránh xa lợi ích nhóm.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại phường Ba Đình, Hà Nội, ngày 15/3. Ảnh: Giang Huy

Tổng Bí thư cũng lưu ý tỷ lệ lớn đại biểu lần đầu tham gia là yếu tố mới, mang lại năng lượng sáng tạo, song đòi hỏi nhanh chóng nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động. Các đại biểu cần phối hợp chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật, đồng thời mạnh dạn đóng góp chính kiến trên tinh thần xây dựng.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 sắp tới sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và thông qua chương trình hành động toàn nhiệm kỳ. Các đại biểu phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, không phụ sự tin tưởng của cử tri.

"Tương lai tươi sáng đang ở phía trước. Cả nước cùng chung sức, đồng lòng, biến niềm vui ngày bầu cử thành hành động thiết thực, xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Tổng Bí thư viết.

Vũ Tuân