Đại biểu lo tội phạm bùng phát sau dịch Covid-19

Đại biểu lo ngại tình hình tội phạm diễn biến phức tạp sau dịch Covid-19, đơn cử vụ 200 thanh niên áo cam cầm hung khí ở TP HCM.

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội (Phiên sáng) Video trực tiếp đại biểu thảo luận tại Quốc hội.

Quốc hội dành trọn ngày làm việc hôm nay (13/6) để thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Nhiều đại biểu chung ý kiến "trong khi nhiều quốc gia đang căng mình chống dịch bệnh, Việt Nam được coi là điểm đến an toàn sau khi đã khống chế được Covid-19".

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành đồng tình với việc Chính phủ đưa ra chính sách đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị tác động mạnh bởi đại dịch. Tuy nhiên, ông nói "cử tri mong muốn các quyết sách đưa ra cần nhanh chóng đi vào cuộc sống".

Ông Thành lo lắng trước tình hình an ninh trật tự khi nhắc tới sự việc 200 thanh niên mặc áo khoác màu cam, cầm hung khí đi xe máy thành đoàn ập vào quán nhậu ở quận Bình Tân (TP HCM) đập phá, đánh người bị thương (xảy ra ngày 5/6)...

"Đây là vụ việc điển hình cho thấy tình hình tội phạm diễn biến phức tạp sau dịch", ông Thành nói và đề nghị Chính phủ, Bộ Công an cần có ngay giải pháp quyết liệt với tình trạng này.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành. Ảnh: Trung tâm báo chí Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Yến - Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng đánh giá cao công tác phòng, chống Covid-19, cuộc sống nhân dân gần trở lại bình thường. Tuy nhiên, bà Yến phản ánh hiện giá thịt lợn vẫn còn cao, do vậy Chính phủ cần có biện pháp kiểm soát, đưa ra gói hỗ trợ các doanh nghiệp, chủ trang trại tái đàn lợn, tránh việc phải nhập khẩu khối lượng lớn thịt từ nước ngoài.

Cùng mạch ý kiến này, bà Nguyễn Thị Xuân - Thường trực Ủy ban ban Quốc phòng An ninh, đề cập đến việc mất kiểm soát cung cầu đã đẩy giá thịt lợn lên cao trong gần một năm qua, cùng với đó là sự lúng túng, thiếu nhất quán trong xuất khẩu gạo. "Tôi cho rằng các Bộ có chức năng giúp Chính phủ trong quản lý nhà nước như Nông nghiệp, Công Thương phải chịu trách nhiệm về việc này", bà Xuân nói.

Đại biểu Xuân dành phần lớn bài phát biểu để bày tỏ lo ngại về an ninh nguồn nước của Việt Nam. Bà cho rằng, nhiều nước trên thế giới luôn coi trọng bảo vệ nước sạch, nước ngầm không kém các vấn đề an ninh khác của quốc gia và chuẩn bị phương án ứng phó nếu an ninh nguồn nước bị đe doạ.

Theo bà, trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay và mâu thuẫn giữa các quốc gia trong khai thác, sử dụng nguồn nước thì an ninh nguồn nước đang trở lên gay gắt.

Việt Nam do tác động biến đổi khí hậu, nước biển dâng cao khiến triều cường xâm nhập mặn gia tăng. Đô thị hoá, phát triển kinh tế xã hội nên diện tích rừng giảm, trong khi việc xử lý nguồn nước chưa được coi trọng. "An ninh nguồn nước của Việt Nam lại phụ thuộc rất lớn vào động thái phát triển của các nước khác trên thượng nguồn các con sông Hồng, Mekong. Thực tế Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng an ninh nguồn nước cấp bách", bà Xuân bày tỏ và đề nghị Chính phủ điều tra, xây dựng chiến lược an ninh nguồn nước quốc gia để có các giải pháp ứng phó kịp thời.

Trước đó tại báo cáo gửi Quốc hội ngày 11/6, Chính phủ đề nghị trước mắt chưa điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Chính phủ sẽ chủ động chỉ đạo, điều hành các chính sách tiền tệ, tài khoá, thương mại, đầu tư và các chính sách khác để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an sinh xã hội.

Với dự toán ngân sách 2020, Chính phủ trình Quốc hội cho phép chủ động điều hành, điều chỉnh các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước, trong đó có thu, bội chi ngân sách và nợ công phù hợp tình hình thực tiễn, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GDP. Với kịch bản GDP khoảng 4,5%, thu ngân sách dự kiến giảm khoảng 163.000 tỷ đồng, thì bội chi không quá 309.800 tỷ đồng, tương ứng khoảng 4,73% GDP, tăng 75.000 tỷ đồng so với dự toán đầu năm; nợ công khoảng 55,5% GDP.

Trường hợp tăng trưởng GDP khoảng 3,6% , thu ngân sách dự kiến giảm 190.000 tỷ, thì bội chi 324.800 tỷ đồng, tương ứng khoảng 5,02% GDP, tăng 90.000 tỷ đồng so với dự toán; nợ công khoảng 56,4% GDP.

