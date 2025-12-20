Đặc vụ ICE hứng chỉ trích vì kéo lê phụ nữ trên đường

Cảnh sát Minnesota lên án ICE sau khi xuất hiện hình ảnh đặc vụ di trú liên bang kéo lê một phụ nữ trên đường phố.

Video được truyền thông Mỹ công bố hôm qua cho thấy các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ngày 15/12 khống chế một phụ nữ trên đường phố phía nam Minneapolis, bang Minnesota, trong khi đám đông ném tuyết, la hét yêu cầu các đặc vụ thả người, cho biết cô "đang mang thai và không thể thở được".

Các đặc vụ sử dụng bình xịt cay, một người bắn súng điện vào người biểu tình, rồi hét lớn: "Ai muốn thêm nữa?".

Một đặc vụ kéo lê người phụ nữ trên tuyết về phía ôtô của ICE, trong khi đám đông hét lớn "Hãy thả cô ấy đi". Trước sức ép của đám đông, các đặc vụ sau đó phải thả người phụ nữ và rút lui.

Đặc vụ ICE hứng chỉ trích vì kéo lê phụ nữ trên tuyết Đặc vụ ICE đụng độ người biểu tình, kéo lê phụ nữ trên đường. Video: FoxNews

Trong cuộc họp báo ngày 16/12, Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O'Hara mô tả hành động của ICE "cực kỳ phản cảm". Ông cho biết thêm một đặc vụ liên bang tại hiện trường đã gọi cảnh sát địa phương, cho biết họ cần giúp đỡ. Tuy nhiên, các sĩ quan có mặt không ghi nhận hành vi bạo lực nào chống lại ICE.

"Khi xác định hiện trường an toàn và không có bạo lực, các sĩ quan của chúng tôi đã không can thiệp", O'Hara nói, thêm rằng lực lượng hành pháp liên bang có thể đã sử dụng "những biện pháp nghiệp vụ gây tranh cãi".

Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết các đặc vụ liên bang khi kiểm tra một ôtô đã bị người biểu tình "ném đá, băng tuyết, xịt hơi cay" tấn công họ, khiến một số người bị thương.

DHS cho biết các đặc vụ khống chế người phụ nữ trong video vì cô này "tìm cách phá hoại một phương tiện của ICE", nhưng phải rút lui trước sức ép của người biểu tình. Cảnh sát Minneapolis và DHS không cho biết liệu người phụ nữ có mang thai hay không.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hai tuần trước triển khai chiến dịch truy quét nhập cư Metro Surge ở Minnesota, mô tả đây là một nỗ lực nhằm loại bỏ những tội phạm nguy hiểm nhất tại bang. Trong tháng 12, các đặc vụ ICE đã bắt hơn 670 người ở Minnesota và thường xuyên đối đầu với người biểu tình phản đối các chiến dịch truy quét như vậy.

Đức Trung (Theo FOX News, ABC News, AP)