Đặc trưng của căn hộ nghỉ dưỡng condosuite

Dòng căn hộ du lịch thế hệ mới có nhiều giá trị khác biệt và sự mới lạ về phong cách thiết kế và định hướng phát triển tiện ích.

Cập nhật về thị hiếu du lịch của người trẻ thành đạt ngày nay, ông Erwann Mahe - Giám đốc điều hành - vận hành quốc tế của Best Western Hotels & Resorts khu vực châu Á cho biết với quỹ thời gian bận rộn, du khách thời nay muốn kết hợp tất cả trong một điểm đến, có thể làm việc từ xa thoải mái và tiện nghi, khám phá không gian sống có gu, tận hưởng các tiện ích thời thượng nhất, mua sắm, giải trí, gặp gỡ bạn bè...

"Đặc biệt là đối với thế hệ Millennials (8X) và Centennials (9X, 10X), đây là tập khách hàng sành điệu, được xem là thế hệ định hình xu hướng du lịch trong nhiều năm tới. Họ quan tâm đặc biệt đến nghệ thuật như phim ảnh, thời trang và âm nhạc", ông Erwann Mahe nói.

Theo xu hướng đó, các dự án nghỉ dưỡng hiện nay đang nỗ lực "bắt" đúng gu trải nghiệm của nhóm khách hàng trẻ tuổi, với hi vọng sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, đủ sức cuốn hút du khách lưu trú dài ngày và quay trở lại nhiều lần. Trong đó, dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western của Tập đoàn Danh Khôi với dòng sản phẩm condosuite phong cách "Vogue" mang xu hướng retro độc đáo và mới lạ.

Phối cảnh Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western, dự án bất động sản biển hạng sang của Tập đoàn Danh Khôi. Ảnh: DKRA

Dự án này đã đánh dấu màn "chào sân" của vogue condosuite - căn hộ du lịch phiên bản mới có sự giao thoa giữa không gian sống tinh tế, hoài cổ bên trong với thế giới tiện ích sôi động, thời thượng bên ngoài.

"Dòng vogue condosuite flagship này tiên phong bắt nhịp với thị trường du lịch quốc tế khi kết hợp giữa tiêu chuẩn phòng suite tại các khách sạn với hệ tiện ích theo mô hình Vogue Integrated Resort đang thịnh hành trên toàn thế giới", đại diện Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Phối cảnh hệ tiện ích của dự án hướng đến những trải nghiệm nghệ thuật thời thượng. Ảnh: DKRA

Dòng căn hộ du lịch này tập trung kiến tạo cùng lúc 3 yếu tố chủ đạo: mang lại hiệu ứng thị giác trong trang trí nội thất và lựa chọn gam màu sắc theo xu hướng retro tạo nên phong cách tinh tế, sang trọng; đem đến sự thoải mái cho khách lưu trú khi chú trọng vào chức năng, tiện nghi bên trong căn hộ; và các tiện ích tích hợp nhằm tối ưu hoá trải nghiệm trong toàn khu nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu thưởng thức các dịch vụ liên quan đến thời trang và nghệ thuật, tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western cũng ra mắt các tiện ích đậm chất sáng tạo như phim trường Hollywood, phòng thu âm La Scala, phố thời trang Milan, khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art...

"Dòng căn hộ vogue condosuite mang đến không gian sống và nghỉ dưỡng đậm chất riêng, vừa là ngôi nhà thứ hai, vừa là sản phẩm đầu tư mang phong cách lifestyle độc đáo, giúp sinh lời chắc chắn", đại diện Danh Khôi cho hay.

Vogue condosuite là sản phẩm đầu tư mang phong cách lifestyle độc đáo. Ảnh phối cảnh: DKRA

Sự xuất hiện của dòng sản phẩm vogue condosuite tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western càng trở nên có ý nghĩa trong bối cảnh thị trường du lịch Đà Nẵng đang có dấu hiệu sôi động trở lại, hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến của thế giới.

Theo "kế hoạch phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025" do UBND TP Đà Nẵng ban hành, trong kịch bản thứ nhất, nếu dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, ngành du lịch Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 ước tính sẽ đạt 12,3 triệu lượt khách, tăng 1,4 lần so với năm 2019. "Đây là cơ sở để các nhà đầu tư đặt kỳ vọng vào dự án, nhanh chóng quyết định sở hữu dòng căn hộ vogue condosuite mới lạ, nhiều tiềm năng", phía Tập đoàn Danh Khôi chia sẻ.

Chủ đầu tư cho biết, với mức giá từ 365 triệu đồng, khách hàng có cơ hội sở hữu ngay căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp 4 sao tiêu chuẩn quốc tế tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western. Khách hàng còn được hỗ trợ tài chính lên đến 70% giá trị hợp đồng mua bán, hỗ trợ 0% lãi suất ngân hàng, ân hạn nợ gốc trong vòng 24 tháng, miễn phí thanh toán khoản vay trước hạn. Những khách hàng thanh toán vượt tiến độ được chiết khấu 17%, cùng ưu đãi đến 55 triệu đồng dành cho khách hàng đăng ký tư vấn sớm.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cam kết mức lợi nhuận cho khách hàng lên đến 260 triệu đồng, ưu đãi thêm 16,5 triệu đồng cho khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, Chủ đầu tư cũng áp dụng chính sách cam kết lợi nhuận 12% trong 2 năm đầu tiên, chia sẻ lợi nhuận 85% từ chương trình khai thác cho thuê.

An Mai