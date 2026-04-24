Đặc nhiệm Mỹ bị truy tố vì đặt cược vào chiến dịch bắt ông Maduro

Chính quyền Mỹ thông báo truy tố một lính đặc nhiệm với cáo buộc đặt cược vào cuộc đột kích bắt Tổng thống Maduro hồi đầu năm.

Theo cáo trạng công bố ngày 23/4, đặc nhiệm lục quân Gannon Ken Van Dyke đã mở tài khoản trên sàn cá cược quốc tế vào cuối tháng 12/2025. Anh ta đặt cược hơn 33.000 USD rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ bị lật đổ trước ngày 31/1/2026. Đây là khoản đặt cược có tỷ lệ thắng rất thấp.

Giới chức cho biết Van Dyke đã "tham gia quá trình lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro". Anh ta đã đặt cược 13 lần và thu lợi hơn 409.000 USD.

Van Dyke đối mặt các tội danh gồm "sử dụng bất hợp pháp thông tin mật của chính phủ để trục lợi cá nhân, trộm cắp thông tin chính phủ không được công khai, gian lận hàng hóa, gian lận chuyển tiền và thực hiện giao dịch tiền tệ bất hợp pháp".

Xuất hiện đội hình trực thăng đổ bộ ở Caracas Trực thăng Mỹ bay trên bầu trời thủ đô Caracas của Venezuela ngày 3/1. Video: X/DiscloseTV

"Các cáo buộc phát sinh từ một âm mưu, trong đó Van Dyke được cho là đã sử dụng thông tin mật nhạy cảm để cá cược", thông báo từ Văn phòng công tố quận Nam New York cho hay.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Van Dyke đã chuyển phần lớn lợi nhuận vào một ví lưu trữ tiền mã hóa ở nước ngoài, trước khi nộp số tiền vào một tài khoản giao dịch trực tuyến khác. "Vào đúng ngày chiến dịch hoàn thành, Van Dyke đã rút phần lớn số tiền bị cáo buộc là thu lợi bất chính", cơ quan này cho hay.

3 ngày sau cuộc đột kích vào Venezuela, Van Dyke còn yêu cầu sàn cá cược xóa tài khoản của mình với lý do "đã mất quyền truy cập vào địa chỉ email".

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), cơ quan quản lý liên bang của Mỹ, cho biết họ đang "tìm cách buộc bồi thường, thu hồi các khoản lợi bất chính, áp đặt những hình phạt hành chính bằng tiền" đối với Van Dyke.

Sàn cá cược cho biết đã chuyển thông tin cho Bộ Tư pháp Mỹ và hợp tác với cuộc điều tra khi phát hiện một người dùng giao dịch dựa trên thông tin mật của chính phủ.

Khi được đề nghị bình luận về sự việc, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông không thích những gì liên quan đến cá cược. "Tôi không biết gì về chuyện đó, tôi sẽ xem xét. Thật đáng buồn là cả thế giới phần nào đã trở thành một sòng bạc. Tôi không hài lòng với những việc như vậy", ông cho hay.

Ông Maduro được đưa tới tòa án ở New York, Mỹ, hôm 5/1. Ảnh: Reuters

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche nhấn mạnh những người lính được giao phó thông tin mật để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, hiệu quả nhất trong khả năng và bị cấm sử dụng các thông tin cực kỳ nhạy cảm như vậy để trục lợi tài chính cá nhân.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết cáo trạng đối với Van Dyke "là minh chứng rõ ràng rằng không ai đứng trên luật pháp" và FBI sẽ làm mọi cách để bảo vệ đất nước cũng như bí mật quốc gia.

Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Maduro.

Tổng thống Venezuela bị giam tại trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn. Ông chỉ được phép liên lạc với gia đình và luật sư qua điện thoại, tối đa 15 phút mỗi cuộc gọi, theo các nguồn tin.

Lãnh đạo Venezuela hiện nay là Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez, người vốn là Phó tổng thống dưới quyền ông Maduro.

Vũ Hoàng (Theo NBC News, CNN, AFP, Reuters)