Đá sạt lở làm gãy đường ray trên đèo Hải Vân, gián đoạn đường sắt Bắc - Nam

Đà NẵngĐá từ taluy đèo Hải Vân rơi xuống đường sắt sáng 14/3 làm gãy ray, khiến tàu hàng trật bánh và nhiều đoàn tàu khách Bắc - Nam phải chuyển tải hành khách.

Khoảng 8h, tàu hàng AH1 đầu máy D18E-604 khi chạy đến Km769+850, khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam (TP Đà Nẵng) thì gặp sự cố trật bánh. Kiểm tra hiện trường cho thấy thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vẹo, đứt gãy sau khi đá từ sườn núi rơi xuống, làm ba trục đầu máy trật khỏi đường ray.

Đường ray bị đứt lìa sau sự cố. Ảnh: Định Đệ

Sự cố khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam qua đèo Hải Vân tạm thời gián đoạn. Hai đoàn tàu khách bị ảnh hưởng hành trình tại thời điểm xảy ra sự cố. Ngành đường sắt sau đó tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô (TP Huế) để tiếp tục hành trình.

Tính đến 12h30 trưa nay, có khoảng 5 đoàn tàu khách bị ảnh hưởng, phải áp dụng phương án chuyển tải hành khách. Số lượng khoảng hàng trăm hành khách mỗi chuyến.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng quản lý đường sắt và cứu hộ được điều đến hiện trường để xử lý đá sạt lở, khắc phục đoạn ray hư hỏng và đưa đầu máy trật bánh ra khỏi khu gian. Các đơn vị tập trung sửa chữa để sớm khôi phục chạy tàu, dự kiến thông tuyến trở lại vào đầu giờ chiều cùng ngày.

