Đà phục hồi của Trung Quốc hạ nhiệt

Sau quý I phục hồi kỷ lục, các chỉ số kinh tế của Trung Quốc tăng vừa phải hơn tháng qua, riêng doanh số bán lẻ không đạt kỳ vọng.

Số liệu công bố sáng 17/5 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết, sản lượng công nghiệp trong tháng 4 tăng 9,8% so với cùng kỳ 2020, gần bằng ước tính trước đó là 10%. Trong khi đó, doanh số bán lẻ chỉ tăng 17,7% trong kỳ, thấp hơn nhiều so với dự kiến tăng 25%.

"Chúng tôi nhận thấy rằng doanh số bán lẻ tiếp tục gây thất vọng", Jian Chang, Nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Barclays cho biết điều này là hợp lý khi dữ liệu trong kỳ nghỉ 1/5 cũng cho thấy mọi người đã đi du lịch với mức độ trước dịch nhưng chi tiêu vẫn thấp hơn.

Diễn biến tăng trưởng doanh số bán lẻ Trung Quốc. Đồ họa: Bloomberg.

Theo NBS, nền kinh tế Trung Quốc đã ổn định hơn vào tháng 4 nhưng vẫn bị thách thức bởi đại dịch và sự phục hồi không đồng đều trên toàn cầu, cũng như nền tảng phục hồi mong manh trong nước. Sheng Laiyun, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia, cho rằng vẫn còn khoảng cách giữa thực tế và tiềm năng tăng trưởng.

Trước đó, các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này cũng đã mô tả sự phục hồi là "không cân bằng và không ổn định", cam kết nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy nhu cầu trong nước. Trong một báo cáo chính sách tiền tệ hàng quý được công bố vào tuần trước, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lưu ý nền tảng cho sự phục hồi kinh tế vẫn chưa vững chắc và chi tiêu của người tiêu dùng vẫn còn hạn chế.

"Trung Quốc vẫn đang chứng kiến sự phục hồi không cân bằng, vì việc làm, thu nhập hộ gia đình, tiêu dùng, đầu tư sản xuất, khu vực dịch vụ và các công ty tư nhân vẫn chưa trở lại như mức trước đại dịch", Bruce Pang, Người đứng đầu nghiên cứu vĩ mô và chiến lược lại China Renaissance, bình luận.

Doanh thu dịch vụ ăn uống, bao gồm ăn uống tại nhà hàng, đã tăng 46,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 4, giảm so với mức 91,6% trong tháng 3. Doanh số bán hàng tiêu dùng trực tuyến đã tăng 23,1% trong bốn tháng đầu năm so với một năm trước, tốc độ chậm hơn so với mức tăng 25,8% của ba tháng đầu năm.

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị đã giảm xuống 5,1% vào tháng 4, giảm từ 5,3% trong tháng 3, nhưng số giờ làm việc trung bình một tuần đã giảm xuống 46,4 giờ trong tháng trước, từ 46,9 giờ vào tháng 3. Số liệu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của những người từ 16 đến 24 tuổi vẫn ở mức cao là 13,6%.

"Các lĩnh vực liên quan đến du lịch, nghỉ ngơi và giải trí tuyển dụng rất nhiều người. Sự bất ổn của Covid vẫn đang kìm hãm các lĩnh vực này", Zhiwei Zhang, Nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, đánh giá.

Theo vị chuyên gia, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể đạt đỉnh vào quý I và sẽ chậm lại trong những tháng tới. Do vậy, có khả năng tăng lãi suất của ngân hàng trung ương nước này có thể giảm.

Một số chỉ số phi tiêu dùng khác của Trung Quốc vẫn duy trì mức phục hồi tốt. Đầu tư vào tài sản cố định trong 4 tháng đầu năm tăng 19,9%, cao hơn một chút so với con số 19% theo dự đoán thăm dò của Reuters. Đầu tháng này, cơ quan hải quan của Trung Quốc cho biết xuất khẩu đã tăng hơn 32,3% trong tháng 4 so với một năm trước, mức cao hơn dự kiến.

Phiên An (theo Bloomberg, CNBC)