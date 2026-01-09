Đà Nẵng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế đầu tiên, hiện thực hóa mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" của Chính phủ.

Chiều 9/1, UBND TP Đà Nẵng khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại khu công viên phần mềm số 2, quy mô khoảng 300 ha.

Sau khi hoàn thành trụ sở điều hành rộng hơn 4.000 m2 vào năm ngoái, thành phố dự kiến đưa tòa nhà 20 tầng cùng hạ tầng thông minh vào hoạt động trong quý II năm nay. Đây là nơi đặt trụ sở của các quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới.

Việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế ở Đà Nẵng vào vận hành sẽ thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các quan khách kéo băng ra mắt trụ sở làm việc của cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhấn mạnh xây dựng trung tâm tài chính là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, trong khi phải cạnh tranh với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực. Do đó, địa phương cần chuyển mạnh tư duy quản lý từ "xin - cho" sang "đồng hành, kiến tạo"; rà soát, cập nhật khung khổ pháp lý để tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút dòng vốn và các định chế tài chính hàng đầu.

Theo ông, nhà đầu tư là đối tác, nguồn tri thức chính sách trong việc định hình "luật chơi" và phát triển các sản phẩm tài chính mới.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch thường trực TP Đà Nẵng, cho biết thành phố cam kết vận hành Trung tâm theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm minh bạch, an toàn hệ thống và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đà Nẵng sẽ triển khai linh hoạt các cơ chế đặc thù, xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp, lấy nhà đầu tư và các tổ chức tài chính làm trung tâm phục vụ.

Theo ông Minh, Trung tâm sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục theo cơ chế "một cửa, một đầu mối", rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, pháp lý và mở rộng hợp tác với các định chế tài chính trong và ngoài nước.

Ở khía cạnh này, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với TP HCM hoàn thiện quy chế hoạt động chung, bảo đảm hai trung tâm bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, hai địa phương cần ưu tiên phát triển "hạ tầng mềm", đặc biệt là nguồn nhân lực, dữ liệu và hệ thống kết nối, để đủ năng lực làm việc sòng phẳng với giới tài chính toàn cầu.

Công viên phần mềm số 2, nơi đặt trụ sở làm việc của Trung tâm tài chính quốc tế TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Trong đó, trung tâm đặt tại TP HCM giữ vai trò đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung vào chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết, với quy mô quy hoạch khoảng 899 ha. Thành phố dự kiến xây dựng khu này ở Thủ Thiêm, vận hành vào 2027.

Còn Đà Nẵng phát triển các dịch vụ tài chính gắn với logistics, hàng hải, thương mại tự do và chuỗi cung ứng, quy mô 300 ha.

Quy chế hoạt động, chuẩn mực, quy trình và tiêu chuẩn cấp phép được áp dụng thống nhất tại hai địa điểm. Trong 5 năm, Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ và đề xuất phương án điều chỉnh khi cần thiết. TP HCM và Đà Nẵng có trách nhiệm cập nhật quy hoạch, bảo đảm quỹ đất phục vụ hoạt động của Trung tâm.

Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, theo Bộ Tài chính, là một trong những đột phá về thể chế, quyết sách nhằm giải phóng nguồn lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Việc này nhằm nâng năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nguyễn Đông