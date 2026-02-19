Đà Nẵng sắp mở bán gần 400 căn nhà xã hội hơn 20 triệu đồng một m2

Đà NẵngGần 400 căn nhà xã hội tại dự án Ecohome Hòa Hiệp bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ 18/3 với giá bán từ 812 triệu đồng một căn.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 (tên thương mại: Ecohome Hòa Hiệp). Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô.

Đợt mở bán này có 391 căn thuộc tòa NOXH 01 với giá dự kiến 20,8 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì, chưa tính hệ số điều chỉnh). Người mua sẽ phải chi khoảng 812 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng để sở hữu một căn diện tích 40-75 m2 tại đây.

Chủ đầu tư cho biết thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký trong một tháng, từ 18/3 đến 18/4.

Dự án Ecohome Hòa Hiệp thuộc địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu, gồm hai khối nhà xã hội (tổng 1.476 căn) và một khối nhà thương mại. Ngoài khu vực ở, công trình dành hơn 15.000 m2 cho diện tích cây xanh và bãi đỗ xe.

Dự án Ecohome Hòa Hiệp, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Công ty Đầu tư và Thương mại Thủ đô

Giai đoạn 2005-2024, Đà Nẵng hoàn thành và đưa vào sử dụng khoảng 18.500 căn. Trong đó, hơn 11.000 căn được đầu tư từ ngân sách thành phố với tổng kinh phí khoảng 3.500 tỷ đồng. Điều này giúp Đà Nẵng trở thành địa phương có số lượng nhà xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách cao nhất cả nước.

Năm ngoái, thành phố cũng hoàn thành 5 dự án với hơn 2.900 căn, vượt chỉ tiêu khoảng 8%. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam từ 1/7, chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội của thành phố mới là gần 29.000 căn đến 2030. Năm nay, Đà Nẵng dự kiến hoàn thành gần 5.000 căn, gấp đôi năm ngoái, tương đương 23% tổng nguồn cung hiện nay.

