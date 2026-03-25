Đà Nẵng làm mới du lịch bằng trải nghiệm chiều sâu

Thành phố triển khai năm nhóm sản phẩm trải nghiệm "Chạm" nhằm chuyển đổi mô hình từ tham quan thuần túy sang du lịch kết nối, cân bằng và cảm xúc.

Ngày 24/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết thành phố đã xây dựng và triển khai hai chương trình lớn gồm kích cầu du lịch "Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản" và xúc tiến khách MICE với chủ đề "Nâng tầm trải nghiệm".

Chương trình kích cầu được thiết kế theo xu hướng du lịch mới, khi du khách không chỉ tham quan mà tìm kiếm trải nghiệm mang tính kết nối, cân bằng và cảm xúc. Thành phố định hướng phát triển sản phẩm dựa trên 5 nhóm trải nghiệm chính, trải dài suốt năm 2026.

Ngồi thiền dưới tán rừng giữa mùa hoa tím ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhóm "Chạm về bản sắc" tập trung khai thác làng nghề truyền thống như Thanh Hà, Kim Bồng, Trà Quế, giúp du khách tương tác trực tiếp với nghệ nhân. "Chạm về tĩnh lặng" phát triển các tour nghỉ dưỡng, thiền, chăm sóc sức khỏe tại Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn, kết hợp hoạt động trị liệu và trải nghiệm đời sống địa phương.

Với lợi thế rừng - biển, "Chạm về nguyên sơ" đưa khách đến Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Tây Giang, Hòa Bắc, Hồ Phú Ninh, Cổng trời Đông Giang..., cùng các hoạt động chèo SUP trên sông Cu Đê, sông Thu Bồn, biển Mỹ Khê và khám phá vùng dược liệu Sâm Ngọc Linh qua các sản phẩm sinh thái, trekking, du lịch cộng đồng. Trong khi đó, "Chạm về khoảnh khắc" gắn với chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn nhằm kéo dài thời gian lưu trú.

Ẩm thực tiếp tục là điểm nhấn với hành trình "Chạm về vị giác", kết nối các làng nghề và không gian ẩm thực xứ Quảng. Thành phố cũng triển khai chiến dịch "I Love Da Nang" nhằm thu hút khách quốc tế quay trở lại từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và ASEAN.

Hơn 30.000 phần quà, gồm voucher lưu trú, vé tham quan và ưu đãi dịch vụ sẽ được phân phối thông qua các nền tảng du lịch và sự kiện, nhằm kích cầu tiêu dùng và tăng trải nghiệm cho du khách.

Ở phân khúc khách chi tiêu cao, Đà Nẵng tiếp tục xác định MICE là trọng điểm. Năm 2026, chương trình xúc tiến được điều chỉnh linh hoạt, áp dụng cho đoàn nội địa từ 70 khách và quốc tế từ 30 khách trở lên.

Điểm mới là cơ chế vinh danh doanh nghiệp với giải thưởng "MICE - The Rising Wave", nhằm ghi nhận các đơn vị có đóng góp trong thu hút khách. Năm doanh nghiệp lữ hành đã được vinh danh cho kết quả năm 2025.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, từ năm 2021 đến nay, Đà Nẵng đã đón hơn 670 đoàn MICE với gần 234.000 lượt khách, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường du lịch sự kiện.

Bối cảnh toàn cầu biến động và xu hướng du lịch thay đổi buộc điểm đến phải chuyển từ "tham quan" sang "trải nghiệm có chiều sâu". Đây là cơ sở để Đà Nẵng xây dựng chiến lược mới, kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và dịch vụ chất lượng cao.

Năm 2026, Đà Nẵng đặt mục tiêu đón khoảng 19,1 triệu lượt khách, trong đó có 8,7 triệu khách quốc tế, kỳ vọng đạt tăng trưởng du lịch hai con số.

Năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,6 triệu lượt (tăng 25%), khách nội địa đạt gần 9,7 triệu lượt (tăng 8%). Doanh thu lưu trú - ăn uống - lữ hành ước đạt 60.000 tỷ đồng, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Nguyễn Đông