Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tới 200 triệu đồng mỗi năm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực thương mại tại Đà Nẵng có thể được hỗ trợ tới 200 triệu đồng mỗi năm để khởi nghiệp sáng tạo nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Sở Công Thương TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 1632/SCT-QLTM triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) thuộc lĩnh vực thương mại năm 2026. Theo đó, các doanh nghiệp SME trên địa bàn thành phố sẽ được tiếp cận hai nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm.

Thứ nhất, căn cứ Nghị định 80/2021 của Chính phủ, doanh nghiệp SME khởi nghiệp sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng tiêu chí tại Điều 20 của nghị định này sẽ được xem xét hỗ trợ trong một số hoạt động thương mại và mở rộng thị trường.

Cụ thể, doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký tài khoản trên các sàn thương mại điện tử quốc tế (không quá 100 triệu đồng mỗi hợp đồng mỗi năm) và 50% chi phí duy trì tài khoản (tối đa 50 triệu đồng mỗi năm). Mức hỗ trợ được duy trì tối đa 2 năm kể từ thời điểm đăng ký thành công tài khoản.

Đối với hoạt động xúc tiến thương mại, doanh nghiệp được hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, đi lại, ăn ở cho đại diện tham gia hội chợ, triển lãm. Mức hỗ trợ tối đa cho nhóm SME khởi nghiệp sáng tạo là 30 triệu đồng mỗi năm với sự kiện tổ chức trong nước và 50 triệu đồng mỗi năm với sự kiện tổ chức ở nước ngoài. Với doanh nghiệp SME tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng mỗi năm đối với sự kiện trong nước và 70 triệu đồng mỗi năm đối với sự kiện ở nước ngoài.

Thứ hai, theo quy định tại Nghị định 29/2025 của HĐND thành phố, doanh nghiệp tham gia gian hàng riêng tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài được hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng, gian hàng và vận chuyển tư liệu, hàng hóa trưng bày.

Mức hỗ trợ tối đa là 70 triệu đồng mỗi đơn vị tham gia đối với sự kiện tại châu Á; 150 triệu đồng đối với hội chợ, triển lãm tại châu Âu, châu Phi, châu Úc, Bắc Mỹ, Tây Á và 200 triệu đồng đối với khu vực Trung Mỹ, Mỹ Latin. Mỗi đơn vị được hỗ trợ một lần mỗi năm.

Cùng với đó, đơn vị tham gia sàn thương mại điện tử quốc tế còn được hỗ trợ 50% chi phí cho các nội dung như thuê tư vấn, phí tài khoản người bán, phí giới thiệu, phí hoàn thiện đơn hàng, phí lưu kho, đăng ký mã vạch, thiết kế, chụp ảnh và quảng cáo sản phẩm trên sàn.

Trong đó, chi phí đăng ký tài khoản trên sàn thương mại điện tử quốc tế được hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng mỗi hợp đồng mỗi năm; chi phí duy trì tài khoản không quá 50 triệu đồng mỗi năm. Mỗi đơn vị được hỗ trợ 2 lần trong 5 năm.

Để nhận được hỗ trợ, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ bao gồm: tờ khai xác định quy mô doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính năm gần nhất và các tài liệu chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (khởi nghiệp sáng tạo hoặc chuỗi giá trị).

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải nộp trước ngày 20/1 đối với đợt 1 và trước ngày 20/5 đối với đợt 2 hằng năm. Đối với hồ sơ thanh toán kinh phí, doanh nghiệp phải nộp trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành sự kiện. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Sở Công Thương TP Đà Nẵng sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân trong vòng 5 ngày làm việc.

Minh Ngọc