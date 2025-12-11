Đà Nẵng hình thành 60 mô hình du lịch nông thôn sau sáp nhập

Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính giúp Đà Nẵng quy hoạch bài bản 60 mô hình du lịch nông nghiệp, đưa thành phố trở thành điểm sáng mới về kinh tế xanh.

Báo cáo tổng kết kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng tháng 12 ghi nhận sự chuyển dịch tích cực trong cơ cấu ngành du lịch. Bên cạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng biển truyền thống, thành phố hiện có hơn 60 mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng đang vận hành hiệu quả, tập trung chủ yếu tại các vùng ven.

Nằm trên cánh đồng lúa, Tiệm Nhà Đô là một quán cà phê đắt khách tại Hòa Vang. Ảnh: Phan Định

Trước đó, rào cản lớn với du lịch nông thôn là sự manh mún trong quản lý đất đai và ranh giới hành chính chia cắt tài nguyên. Nhiều khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái bị xé lẻ, thuộc sự quản lý của các đơn vị hành chính khác nhau, khiến việc quy hoạch các vùng du lịch tập trung gặp khó khăn.

Sau khi sáp nhập và điều chỉnh địa giới hành chính, không gian phát triển được mở rộng và thống nhất. Quỹ đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất được quy hoạch liền khoảnh, liền vùng, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các quần thể du lịch quy mô lớn thay vì các điểm đến nhỏ lẻ. Lãnh đạo thành phố kỳ vọng, việc quản lý tập trung sau sáp nhập giúp Đà Nẵng dễ dàng triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước đến các điểm du lịch vùng sâu, vùng xa - điều trước đây khó thực hiện do vướng mắc về cơ chế phân bổ nguồn lực giữa các địa phương cũ.

Trong số 60 mô hình đang hoạt động, có nhiều điểm sáng tiêu biểu tại khu vực các huyện Hòa Vang cũ. Nhờ không gian quy hoạch mới, các mô hình farmstay (trang trại nghỉ dưỡng) và glamping (cắm trại tiện nghi) tại đây được đầu tư bài bản với diện tích lớn, tích hợp đa trải nghiệm từ nông nghiệp công nghệ cao đến văn hóa bản địa. Sự liền mạch về địa lý cũng giúp hình thành các tour tuyến kết nối liên xã, liên vùng, giữ chân du khách lưu trú dài ngày hơn thay vì chỉ đi về trong ngày như trước.

Bờ sông Cu Đê là địa điểm yêu thích để tổ chức picnic của các bạn trẻ. Ảnh: Phan Định

Du lịch nông thôn không chỉ tạo sinh kế cho hàng nghìn lao động địa phương, còn trở thành kênh tiêu thụ nông sản hiệu quả. Nông dân tại các vùng sáp nhập chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang kinh tế dịch vụ. Các sản phẩm OCOP, nông sản sạch được tiêu thụ tại chỗ với giá trị gia tăng cao thông qua dịch vụ ẩm thực và quà tặng lưu niệm. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã nông thôn mới của Đà Nẵng nhờ đó được cải thiện đáng kể, rút ngắn khoảng cách với khu vực đô thị.

Tuy nhiên, bối cảnh hậu sáp nhập cũng đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý. Việc địa bàn mở rộng đòi hỏi năng lực giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng phát triển nóng, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp hoặc làm biến dạng cảnh quan. Chính quyền thành phố Đà Nẵng trong năm nay ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết, yêu cầu các địa phương mới sáp nhập phải tuân thủ nghiêm ngặt quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên các mô hình sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và bảo tồn văn hóa làng xã.

Thành phố kỳ vọng du lịch nông thôn sẽ đóng góp tỷ trọng ngày càng lớn trong GRDP, đồng thời là động lực để xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại sau quá trình sáp nhập.

Thanh Thư