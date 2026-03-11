Đà Nẵng giữ lại hai linh vật Kim Mã đến hết tháng 9

Sau Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng giữ lại hai linh vật Kim Mã đặt tại trung tâm thành phố đến hết tháng 9 nhằm phục vụ trang trí công cộng.

Ngày 11/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã quyết định tiếp tục tận dụng mô hình linh vật sau khi kết thúc dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Linh vật Kim Mã 4.0 tại cụm trang trí hoa tết phía tây cầu Rồng. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo đó, thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp đơn vị thi công tiếp tục duy trì hai mô hình linh vật chính gồm Kim Mã Hợp Nhất và Kim Mã 4.0.

Mô hình Kim Mã Hợp Nhất sẽ được di dời đến khu vực hồ nước cảnh quan trên đường Thành Điện Hải, phía trước Trung tâm Hành chính thành phố. Mô hình Kim Mã 4.0 đặt tại khu vực sàn vỉa hè trước cầu chữ T, ven sông Hàn.

Hai linh vật này dự kiến được trưng bày đến hết tháng 9/2026, trước thời mùa mưa bão miền Trung.

Linh vật Kim Mã Hợp Nhất. Ảnh: Nguyễn Đông

Với các mô hình linh vật quy mô nhỏ thuộc dự án trang trí Tết, UBND thành phố cho phép các trường học trên địa bàn tiếp nhận để trưng bày trong khuôn viên.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng các mô hình theo đúng quy định về tài sản công.

Kim Mã Hợp Nhất sơn màu vàng, cao gần 4 m, đặt trước cầu chữ T đối diện Bảo tàng Đà Nẵng. Thân linh vật được ghép từ các khối chữ ghi tên 94 xã, phường và đặc khu của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính, biểu trưng cho sự hội tụ và đoàn kết của địa phương.

Pháo hoa rực sáng phía trên linh vật Kim Mã 4.0 trong đêm giao thừa. Ảnh: Nguyễn Đông

Linh vật Kim Mã 4.0 được thiết kế theo phong cách đương đại với các chi tiết gợi liên tưởng đến công nghệ, đến hình ảnh thành phố hướng đến đô thị thông minh và đổi mới sáng tạo, đặt tại khu vực đuôi cầu Rồng và trở thành điểm nhấn của đường hoa Tết Đà Nẵng 2026.

Nguyễn Đông