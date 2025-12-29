Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê nhà ở xã hội, cao nhất gấp hơn 7 lần

Đà NẵngGiá thuê nhiều chung cư nhà ở xã hội dự kiến tăng mạnh theo lộ trình 5 năm, nhằm bù chi phí bảo trì và giảm gánh nặng ngân sách cho thành phố.

Ngày 29/12, Sở Xây dựng Đà Nẵng bắt đầu lấy ý kiến về phương án điều chỉnh giá thuê các khu chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công do thành phố quản lý.

Theo đề xuất, giá thuê dự kiến tăng từ 1,94 đến 7,46 lần so với hiện nay, tùy vị trí và loại hình công trình. Việc điều chỉnh được thực hiện theo lộ trình 5 năm (2026-2030), chia nhỏ mức tăng theo từng năm để hạn chế tác động đột ngột đến người thuê.

Cụ thể, năm đầu tiên áp dụng (dự kiến 2026), giá thuê sẽ cộng thêm 20% của phần chênh lệch giữa mức mới và cũ. Các năm 2027-2029 tiếp tục cộng dồn, lần lượt là 40%, 60% và 80%.

Từ ngày 1/1/2030, giá dự kiến sẽ theo mức điều chỉnh đầy đủ. Các khu chung cư xuống cấp, chờ phá dỡ hoặc mới định giá thuê gần đây của thành phố không nằm trong diện áp dụng chính sách này.

Các khu nhà ở xã hội tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Trong 43 khu chung cư nhà ở xã hội thuộc diện thành phố quản lý, có 38 khu dự kiến điều chỉnh theo lộ trình. Một số dự án có mức tăng lớn như khu nhà ở cán bộ, nhân viên Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng mức thuê dự kiến tăng lên 56.249 đồng một m2, cao hơn 3,3 lần hiện tại (16.900 đồng).

Sở Xây dựng cho biết, phần lớn giá thuê hiện hành được xác định từ thời điểm nghiệm thu công trình, chưa tính đủ chi phí bảo trì khiến nguồn kinh phí bảo dưỡng hàng năm của thành phố không đáp ứng nhu cầu. Thực tế này từng được Kiểm toán Nhà nước nêu và cho rằng mức giá chưa phù hợp với quy định, điều kiện kinh tế hiện nay.

Theo cơ quan quản lý, việc điều chỉnh giá thuê nhằm bảo đảm nguyên tắc "tính đúng, đủ", duy trì chất lượng nhà ở xã hội và giảm áp lực chi ngân sách trong dài hạn.

Đến nay, TP Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng hơn 17.500 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, ưu tiên bố trí cho gia đình có công, hộ giải tỏa, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang và người thu nhập thấp, góp phần giải quyết nhu cầu chỗ ở và đảm bảo an sinh.

Giai đoạn 2021-2024, thành phố đã hoàn thành gần 4.400 căn nhà xã hội. Sau khi sáp nhập với Quảng Nam từ 1/7, chỉ tiêu hoàn thành nhà xã hội của thành phố mới là gần 29.000 căn đến 2030. Riêng năm nay, Đà Nẵng cần hoàn thành gần 2.700 căn.

Nguyễn Đông