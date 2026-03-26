Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch dự án bến du thuyền của Quốc Cường Gia Lai

UBND Đà Nẵng vừa điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Bất động sản và bến du thuyền tại Sơn Trà theo hướng tăng diện tích cây xanh, mở rộng không gian công cộng.

Dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (Marina Complex) nằm tại phường Sơn Trà, có ba mặt giáp sông Hàn, phía còn lại tiếp giáp đường Lê Văn Duyệt. Tổng diện tích khu vực điều chỉnh hơn 60.200 m2, trong đó khoảng 10.000 m2 là mặt nước thuê.

Theo phương án mới, khu đất được tái bố trí để hình thành công viên ven sông kết hợp lối đi bộ, tăng khả năng tiếp cận mặt nước cho cộng đồng. Tuyến đường ven sông đoạn qua dự án cũng được mở rộng đáng kể, từ 8m lên 20m, gồm lòng đường, vỉa hè và làn dành cho xe đạp. Để phục vụ việc này, vỉa hè phía tây đường Lê Văn Duyệt được thu hẹp từ 12m xuống còn 9m.

Bên trong dự án, hai khối nhà cao tầng được dời vào khu vực trung tâm, các lô đất thấp tầng được sắp xếp lại. Phần diện tích mặt nước giữ nguyên 10.000 m2 nhưng điều chỉnh ranh giới để tổ chức khu bến thuyền và đảm bảo kết nối với quy hoạch xung quanh.

Bờ sông Hàn thuộc TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Phương án điều chỉnh cũng bổ sung hành lang xanh ven sông, kết nối các không gian công cộng và cải thiện cảnh quan khu vực bờ đông sông Hàn. Theo chính quyền địa phương, việc điều chỉnh nhằm cải thiện cảnh quan, tăng không gian mở và đảm bảo hài hòa với tổng thể khu vực ven sông Hàn. Định hướng này đồng thời hướng đến nâng chất lượng môi trường sống và khai thác hiệu quả không gian ven sông.

Dự án Marina Complex nằm bên sông Hàn, gần khu vực cầu Thuận Phước - cửa ngõ phía bắc trung tâm Đà Nẵng. Dự án có quy mô hơn 11 ha, được triển khai từ năm 2016 với các sản phẩm nhà phố, biệt thự và khu bến du thuyền. Chủ đầu tư dự án này là Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng, công ty con của Quốc Cường Gia Lai, một doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại TP HCM.

Trong quá trình phát triển, dự án này từng gây tranh cãi khi liên quan đến việc lấn sông Hàn và phân lô bán nền, dẫn đến việc bị yêu cầu tạm dừng để rà soát. Nhiều năm sau đó, dự án gần như "đóng băng" trước khi được cho phép tái khởi động từ năm 2025. Sau các kết luận rà soát, chính quyền Đà Nẵng định hướng điều chỉnh các dự án ven sông theo hướng giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh và mở lối tiếp cận công cộng, buộc Marina Complex phải điều chỉnh quy hoạch theo hướng này.

Phương Uyên