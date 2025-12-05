Đà Nẵng đề xuất đầu tư sân bay Chu Lai gắn hệ sinh thái 10 tỷ USD

TP Đà Nẵng đề xuất triển khai dự án sân bay Chu Lai theo hình thức đối tác công tư, kèm hệ sinh thái kinh tế và đô thị hàng không trị giá khoảng 10 tỷ USD.

Thông cáo của Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát hành ngày 5/12 cho biết Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố đã gửi báo cáo đề xuất đầu tư và khai thác sân bay Chu Lai, kiến nghị Trung ương cho phép địa phương thực hiện theo phương thức đối tác công tư.

Dự án gồm hai hợp phần: xây dựng Cảng hàng không Chu Lai và phát triển hệ sinh thái sân bay với khu thương mại tự do rộng 225 ha, khu đô thị dịch vụ sinh thái 185 ha và khu công nghiệp 360 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 10 tỷ USD, trong đó sân bay 3,3 tỷ USD và hệ sinh thái 6,7 tỷ USD.

Sân bay Chu Lai. Ảnh: Đắc Thành

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến 2050, Sân bay Chu Lai được định hướng đạt công suất 10 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào 2030; tăng lên 30 triệu hành khách vào 2050, đạt chuẩn cảng hàng không quốc tế 4F.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng ngày 12/2/2025 về hoàn tất thủ tục đầu tư trong nửa đầu năm 2025 và phấn đấu hoàn thành xây dựng trong 2 năm, Đà Nẵng đã thành lập Tổ công tác để triển khai các thủ tục giao thẩm quyền dự án đối tác công tư và quy hoạch khu vực phía Tây Bắc sân bay. Ủy ban Nhân dân thành phố đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng xem xét giao Đà Nẵng làm cơ quan có thẩm quyền, nhằm tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam thành phố.

Báo cáo của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nêu phương án thứ hai là giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư và khai thác sân bay Chu Lai cùng hệ sinh thái đi kèm. Doanh nghiệp cho biết sẽ bố trí vốn để nâng cấp, mở rộng sân bay sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, song chưa nêu rõ quy mô và tổng vốn.

Sân bay Chu Lai nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, nay là thành phố Đà Nẵng, ở vị trí trung tâm miền Trung, giữa Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Hiện sân bay có công suất 1,2 triệu hành khách một năm. Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Chu Lai từng là căn cứ không quân của Mỹ; sau khi khu kinh tế mở Chu Lai được thành lập, Cục Hàng không dân dụng đầu tư nhà ga để phục vụ hoạt động thương mại. Chu Lai hiện là sân bay có diện tích lớn nhất Việt Nam với hơn 2.006 hecta.

