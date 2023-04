Đà Nẵng đề nghị cảnh giác các chiêu lừa học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng yêu cầu các trường học hướng dẫn học sinh không tiếp xúc hay nghe lời, nhận quà, thức ăn của người lạ.

Chiều 28/3, một học sinh lớp 4 trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, kể với gia đình bị người lạ tiếp cận, nói rằng bố của em bị tai nạn. Người này bảo em lên xe để đưa đến bệnh viện thăm bố. Khi em từ chối thì tiếp tục bị dụ dỗ bằng việc sẽ cho bóng cười. Gia đình nam sinh này lập tức điện báo cho giáo viên chủ nhiệm.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi sau đó hướng dẫn học sinh ngồi đợi ở các ghế đá trong sân khi chờ bố mẹ đón, không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc với người lạ, tránh cung cấp thông tin, số điện thoại của bố mẹ. Trong khi đó, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Liên Chiểu đề nghị các trường không đăng danh sách của học sinh với thông tin cá nhân, số điện thoại gia đình lên mạng; tháo gỡ các thông tin cũ nếu có.

Ngày 1/4, Công an thành phố Đà Nẵng đăng thông tin cho biết công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, kết luận hoàn toàn không có sự việc nói trên. Theo nguồn tin xác minh, nam sinh lớp 4 thừa nhận câu chuyện trên do em bịa ra để gia đình lo lắng, đến đón em đúng giờ tan trường.

Sở Giáo dục Đà Nẵng cho rằng việc giáo dục học sinh không tiếp xúc, không nghe lời hay nhận quà, thức ăn, đồ chơi và giữ khoảng cách với người lạ... là nội dung quan trọng trong kỹ năng phòng tránh xâm hại trẻ em. Sở này yêu cầu các trường học thường xuyên nhắc nhở học sinh.

Cổng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Fanpage trường TH Nguyễn Văn Trỗi

Cách đây ba ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng phát đi cảnh báo tương tự. Một nam sinh lớp 12 trường THPT Phú Nhuận nói bị người lạ tiếp cận, thông báo bố của em bị tai nạn giao thông và nói lên xe "chú chở đến bệnh viện thăm bố".

Tháng trước, Đà Nẵng và một loạt tỉnh, thành xuất hiện chiêu lừa người lạ gọi điện cho phụ huynh nói "con cấp cứu ở bệnh viện", cần chuyển tiền phẫu thuật gấp. Trong hai tuần đầu tháng 3, các phụ huynh TP HCM và Hà Nội bị lừa chuyển hơn một tỷ đồng.

Nguyễn Đông