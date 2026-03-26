Đà Nẵng đấu giá 62 lô đất, giá khởi điểm cao nhất 74,8 triệu đồng/m2

Thành phố Đà Nẵng đấu giá 62 lô đất trong hai đợt, các lô mặt tiền đường Minh Mạng (phường Ngũ Hành Sơn) có giá khởi điểm cao nhất hơn 74,8 triệu đồng/m2.

62 lô đất này do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý. Đợt 1 gồm 31 lô đất, phân bố tại nhiều khu vực. Tại phường Sơn Trà, 15 lô thuộc các khu tái định cư như Mân Thái 3, đầu tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc, Nại Hiên Đông và An Hòa 4, diện tích 93-160 m2, giá khởi điểm 40,7-71 triệu đồng/m2.

Tại phường Hải Vân, 4 lô ở khu tái định cư Hòa Hiệp 3 và 4 có diện tích 105-154 m2, giá từ 10,6-18,6 triệu đồng/m2. Trong khi đó, 7 lô tại phường Liên Chiểu (khu tái định cư Hòa Liên 5, Hòa Hiệp 4) có diện tích 155-210 m2, giá khởi điểm 9,9-18,6 triệu đồng/m2.

Bất động sản Đà Nẵng đang có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh: Nguyễn Đông

Thời gian bán hồ sơ và nhận đăng ký tham gia từ ngày 26/3 đến 10/4, cùng thời hạn nộp tiền đặt trước. Phiên đấu giá tổ chức trực tuyến ngày 15/4.

Đợt 2 tiếp tục được đưa ra 31 lô, chủ yếu tập trung tại phường Ngũ Hành Sơn với 27 lô thuộc các dự án khu dân cư phía Bắc bến xe Đông Nam, khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà (giai đoạn 3) và khu tái định cư Khái Tây 2.

Các lô có diện tích 100-400 m2, giá khởi điểm từ hơn 16 đến 74,8 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng mỗi lô. Trong đó, 5 lô mặt tiền đường Minh Mạng có giá cao nhất 74,8 triệu đồng/m2, mỗi lô khoảng 7,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, phường Hòa Xuân có 2 lô tại khu E - khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, diện tích khoảng 160 m2, giá khởi điểm 33,3 triệu đồng/m2. Tại khu vực An Khê, 2 lô thuộc khu dân cư số 2 Phần Lăng có diện tích 129-133 m2, giá từ 67,7 đến 72,7 triệu đồng/m2.

