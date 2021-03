Đà Nẵng đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng sẽ dùng thuốc nổ công nghiệp để đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang.

Hơn 80 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với công an, kiểm lâm và chính quyền huyện Hòa Vang sẽ đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép ở tiểu khu 27, 29 và 39 thuộc Khe Đương, xã miền núi Hòa Bắc.

Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, cho biết phương án đánh sập các hầm đã được Bộ Quốc phòng đồng ý. Các lực lượng sẽ dựng lán ở lại trong rừng để thực hiện nhiệm vụ trong hai tuần.

"Công binh sẽ đến các hầm đã được khảo sát từ trước, đào âm vào trong hầm để đặt thuốc nổ, kích nổ từ bên ngoài, đánh sập các miệng hầm, trả lại cảnh quan của rừng và không để vàng tặc tiếp tục khai thác trái phép", đại tá Vinh nói.

Lực lượng chức năng đẩy đuổi vàng tặc ở Khe Đương, năm 2020. Ảnh: Đông Khanh.

Thượng tá Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, cho biết hàng trăm kg thuốc nổ công nghiệp sẽ được sử dụng. Trước khi dùng thuốc nổ đánh sập hầm, lực lượng chức năng đã đẩy đuổi vàng tặc, thông báo để người dân không lại gần.

"Chiều nay, các lực lượng đã đến khu vực có hầm khai thác vàng trái phép. Chúng tôi khảo sát và đánh sập từng hầm một, xử lý dứt điểm, sau đó kiểm tra đảm bảo an toàn mới di chuyển đến mục tiêu tiếp theo", thượng tá Nam nói.

Quân đội đã bố trí đội ngũ hậu cần hỗ trợ ăn uống. Các điểm đặt thuốc nổ phá hầm cũng có lực lượng quân y và xe cứu thương túc trực để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Các chiến sĩ sẽ dựng lán, mắc võng ở tạm như khi huấn luyện dã ngoại.

Khu vực Khe Đương tồn tại nhiều hầm khai thác vàng trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn và an ninh trật tự. Cuối năm 2020, UBND TP Đà Nẵng đã giao cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì lên phương án đánh sập, tuy nhiên do mưa bão nên phải dời sang đầu năm nay.

Nguyễn Đông