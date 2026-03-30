Đà Nẵng có thêm khu bất động sản hàng hiệu The Luxury Collection

The Luxury Collection lần đầu tiên hiện diện tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua dự án The Residences at Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang

Thương hiệu này được quản lý bởi Marriott International, có lịch sử hơn 100 năm, hiện quản lý hơn 130 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và bất động sản tại hơn 40 quốc gia. Các dự án trong hệ thống thường được phát triển gắn với yếu tố văn hóa bản địa và vị trí có giá trị lịch sử hoặc cảnh quan đặc trưng.

Dấu ấn thương hiệu 100 năm

Theo đại diện đơn vị phát triển, tiêu chí lựa chọn của The Luxury Collection tập trung vào tính độc bản của điểm đến, kết hợp giữa kiến trúc, văn hóa và trải nghiệm dịch vụ.

Một số điểm đến tiêu biểu trong danh mục của thương hiệu này có thể kể đến như Marqués de Riscal tại Tây Ban Nha, Prince de Galles tại Paris hay The Langley tại Anh, đều gắn với các công trình có giá trị di sản.

Khách sạn Marqués de Riscal tại Tây Ban Nha. Ảnh: IFF Holdings

Tại Tây Ban Nha, khách sạn Marqués de Riscal tọa lạc trong khu phức hợp bao gồm nhà máy sản xuất rượu lâu đời nhất vùng Rioja, ra đời từ năm 1858. Dự án nổi bật với kiến trúc giao thoa giữa lịch sử và hiện đại. Điểm nhấn là lớp mái titan màu hồng uốn lượn giữa những vườn nho trăm tuổi, do bậc thầy kiến trúc Frank O.Gehry thiết kế. Văn hóa rượu vang được đưa vào từng hoạt động của du khách, từ tham quan nhà máy, hầm rượu từ thế kỷ 19 đến dịch vụ spa.

Trong khi đó, Prince de Galles tại Paris (Pháp) đưa du khách trở về thời kỳ hoàng kim của phong cách Art Deco đầu thế kỷ 20, với đặc trưng là những đường nét hình học và màu sắc mạnh mẽ. Cách đại lộ Champs-Elysées vài bước chân, nằm ngay gần sông Seine và Khải Hoàn Môn, khách sạn này đã đón tiếp những nhân vật tầm cỡ của thế giới trong gần một thế kỷ qua.

Tại Anh, The Langley, nằm giữa vùng nông thôn thuộc Buckinghamshire. Khách sạn có tiền thân là dinh thự săn bắn từ thế kỷ 18 của Công tước thứ ba xứ Marlborough, tọa lạc trong khuôn viên do kiến trúc sư cảnh quan Lancelot Brown thiết kế.

Mở rộng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, dự án The Residences at Arbora được phát triển bởi IFF Holdings, nằm trên trục ven biển Đà Nẵng - Hội An, đánh dấu sự xuất hiện lần đầu của thương hiệu The Luxury Collection.

Phối cảnh dự án The Residences at Arbora. Ảnh: IFF Holdings

Kế thừa triết lý của The Luxury Collection, The Residences at Arbora kết hợp giữa yếu tố bản địa và tiêu chuẩn dịch vụ quốc tế.

Dự án gồm 63 căn dinh thự và 74 căn Sky Villa, phát triển theo mô hình bất động sản hàng hiệu, kết hợp giữa không gian cư trú và dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn.

Khu villa có lối đi dẫn trực tiếp ra hồ bơi Lagoon. Ảnh: IFF Holdings

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn villa được thiết kế với vật liệu địa phương và định hướng cá nhân hóa không gian sống, đồng thời tích hợp hệ tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng. Bên cạnh khu dinh thự, tổ hợp còn có khu nghỉ dưỡng Arbora, a Luxury Collection Resort & Spa, Danang đóng vai trò cung cấp dịch vụ lưu trú và vận hành.

Một số tiện ích được giới thiệu gồm không gian văn hóa tái hiện 12 làng nghề truyền thống, khu spa, phòng tập thể thao và khu vực chăm sóc sức khỏe.

Không gian spa với những liệu trình trị liệu chuyên sâu. Ảnh: IFF Holdings

Điểm khác biệt của The Residences at Arbora còn ở hệ thống chăm sóc chủ động từ tập đoàn Thonburi Group (Thái Lan). Hệ thống tập trung vào các liệu pháp cá nhân hóa, hỗ trợ phục hồi thể chất và tái tạo năng lượng cho cư dân, chăm sóc sức khỏe chuyên biệt với phòng gym, spa cao cấp và không gian yoga.

Hoài Phương