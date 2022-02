Đà Nẵng cho trẻ mầm non đến trường

Từ 21/2, các trường mầm non trên địa bàn thành phố sẽ mở cửa đón trẻ trên cơ sở đăng ký tự nguyện của phụ huynh.

Thành phố cho phép các trường mầm non ở địa bàn cấp độ dịch một, hai, ba (xanh, vàng, cam), mở cửa đón trẻ. Ngoài mốc nêu trên, thời gian cụ thể đối với từng trường sẽ do UBND các quận, huyện quyết định sau khi kiểm tra thực tế.

Trẻ mầm non trường Bình Minh (quận Hải Châu), trong một buổi học ngoại khóa tập làm chiến sĩ, tháng 4/2021. Ảnh: Nguyễn Đông

Quyết định cho trẻ đến trường được triển khai dựa trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Nhà trường phải chủ động liên lạc thường xuyên với phụ huynh để xác định số lượng đi học và số trẻ tham gia bán trú.

Phương án bán trú được tổ chức khi cơ sở giáo dục cam kết đảm bảo các điều kiện về thực phẩm và dinh dưỡng; tuân thủ các nguyên tác phòng, chống dịch bệnh.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, yêu cầu tuần đầu tiên khi trẻ trở lại, các cơ sở giáo dục cho trẻ ổn định nề nếp, làm quen với các hoạt động theo chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở từng độ tuổi.

"Cán bộ, giáo viên, nhân viên quan tâm đến cảm xúc của trẻ, tạo bầu không khí an toàn, thân thiện và giúp trẻ không bỡ ngỡ khi làm quen với trường, nhóm lớp, cô giáo và bạn bè", bà Thuận nhấn mạnh.

Ở các tuần tiếp theo, nhà trường có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch năm học và chương trình ở các độ tuổi. Với trẻ năm tuổi, giáo viên cần lựa những nội dung giáo dục cần thiết, ưu tiên hoạt động chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học từ 5/2021. Đến 10/2, UBND TP Đà Nẵng thống nhất cho học sinh toàn thành phố đi học trực tiếp. Học sinh tiểu học đến trường từ 21/2. Bậc THCS và THPT đã đi học (khối lớp 6 muộn nhất) từ ngày 14/2.

Những ngày qua, số ca dương tính mới ở Đà Nẵng dao động từ 700 đến 900 ca. Cộng dồn từ ngày 1/1 đến nay, thành phố ghi nhận hơn 34.000 ca. Đà Nẵng cho F0 điều trị tại nhà (trừ người bệnh nền, trên 65 tuổi hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine phải chuyển đến bệnh viện). Quán ăn, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ massage, karaoke đã được mở lại.

Mầm non là cấp học được trở lại trường muộn nhất. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 14/2, có 54/63 tỉnh thành cho học sinh dưới năm tuổi trở lại trường. Với quyết định mở cửa cấp học này của Đà Nẵng, cả nước sẽ có 55 địa phương cho trẻ mầm non đến lớp. Tám tỉnh thành chưa mở trường mầm non gồm: Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang. 59/63 tỉnh thành đã cho học sinh tiểu học trở lại trường. Toàn bộ học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đã đi học trực tiếp.

Nguyễn Đông