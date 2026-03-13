Đà Nẵng cấm xe tải lớn vào trung tâm trong ngày bầu cử

Đà Nẵng tạm dừng xe tải ben và xe tải trên 7,5 tấn lưu thông vào trung tâm từ 6h đến 18h ngày 15/3 nhằm giảm nguy cơ ùn tắc và tai nạn khi lượng người dân đi bỏ phiếu tăng cao.

Ngày 13/3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hà Nam đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động của xe ôtô tải tự đổ (xe ben) và xe tải có khối lượng chuyên chở từ 7,5 tấn trở lên trên hầu hết các tuyến đường thành phố trong thời gian diễn ra bầu cử.

Quy định không áp dụng đối với một số tuyến giao thông đối ngoại như hầm Hải Vân - Túy Loan, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cao tốc La Sơn - Túy Loan, đèo Hải Vân, quốc lộ 1, quốc lộ 14B (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cảng Tiên Sa), đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Tạ Quang Bửu đến đèo Hải Vân) và cầu vượt Hòa Cầm.

Sở Xây dựng cho biết việc hạn chế xe tải lớn trong ngày bầu cử nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển đến các điểm bỏ phiếu.

Nhiều tuyến đường Đà Nẵng được trang hoàng, tuyên truyền về ngày bầu cử. Ảnh: Niệm Đệ

Theo cơ quan này, Đà Nẵng có địa hình đặc thù với khu trung tâm đô thị nằm giữa sông Hàn và dãy núi ven biển, hệ thống đường phố nhiều đoạn hẹp, mật độ cầu vượt sông và nút giao dày đặc. Khi lượng người tham gia bầu cử tăng cao, xe tải trọng lớn có thể gây ùn tắc cục bộ hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn tại các khu vực đông dân cư.

Công an thành phố được giao chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, tăng cường lực lượng chốt trực, hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm, đặc biệt tại các điểm bỏ phiếu gần quốc lộ 1 và quốc lộ 14B.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu thông báo phương án hạn chế xe tải đến các hiệp hội vận tải, doanh nghiệp logistics, cảng biển và các chủ đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn để chủ động điều chỉnh kế hoạch vận chuyển, thi công trong ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trên cả nước ngày 15/3. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày bầu cử, không bị tước quyền bầu cử theo quy định pháp luật, đều có quyền tham gia bỏ phiếu. Cử tri sẽ lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 từ 864 người ứng cử.

Nguyễn Đông