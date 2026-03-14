Đá lở xuống đèo Hải Vân, tàu Bắc - Nam dừng chạy lần thứ 2 trong ngày

Đá từ vách núi nơi đang thi công một dự án nghỉ dưỡng rơi xuống đường sắt qua đèo Hải Vân tối 14/3 khiến các tàu hỏa phải dừng chạy, lần thứ hai trong ngày.

Tối 14/3, đại diện Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết ngành đường sắt đã khẩn cấp tạm dừng chạy tàu qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Nam do đá tiếp tục rơi xuống đường ray, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, tàu SE18 xuất phát từ ga Đà Nẵng trong ngày 14/3 phải dừng chạy. Với các đoàn tàu khách đêm cùng ngày, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải hành khách bằng ôtô giữa ga Đà Nẵng và ga Lăng Cô (TP Huế) và ngược lại đối với các cặp tàu SE5 - SE6 và SE7 - SE8. Các đoàn tàu hàng cũng tạm thời dừng chờ để đảm bảo an toàn.

Đá tiếp tục rơi xuống đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân. Ảnh: Ngành đường sắt cung cấp

Sự cố xảy ra khi đá rơi xuống đường sắt tại vị trí Km768+875 trong tối cùng ngày. Trước đó ít giờ, qua kiểm tra bằng flycam, lực lượng chức năng phát hiện trên sườn núi vẫn còn nhiều khối đá nằm chênh vênh, có nguy cơ sạt lở. Khi trời tối, nhiều viên đá lớn đã rơi xuống.

Theo nhận định ban đầu, đá rơi có thể liên quan đến hoạt động thi công một dự án khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng phía trên vách núi khu vực đèo Hải Vân.

Do khu vực đèo tối, địa hình hiểm trở và tầm nhìn hạn chế, việc xử lý triệt để các khối đá nguy hiểm không thể thực hiện ngay trong đêm. Ngành đường sắt đã bố trí lực lượng trực theo dõi 24/24 giờ và dự kiến sáng 15/3 sẽ kiểm tra toàn bộ vách núi để có phương án xử lý trước khi cho tàu chạy trở lại.

Trước đó, khoảng 8h sáng nay, tại Km769+850, tàu hàng AH1 bị trật bánh do đá rơi làm cong vẹo và đứt gãy đường ray. Sau hơn 6 giờ khắc phục, tuyến đường sắt Bắc - Nam được thông lại lúc 14h05, cho lưu thông một số chuyến tàu. Tuy nhiên, đá tiếp tục rơi vào buổi tối khiến ngành đường sắt phải lần thứ hai phong tỏa tuyến để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh flycam ghi nhận dấu vết đá rơi từ khu vực đang thi công dự án phía trên đường sắt. Ảnh: Ngành đường sắt cung cấp

Tính đến trưa cùng ngày, sự cố đã ảnh hưởng hành trình của khoảng 5 đoàn tàu khách, mỗi chuyến chở hàng trăm hành khách.

Liên quan vụ việc, đại diện đơn vị thi công dự án phía trên khu vực đèo Hải Vân xác nhận có xảy ra tình trạng đá từ khu vực thi công rơi xuống đường sắt. Chiều 14/3, đơn vị đã họp khẩn với ngành đường sắt và các bên liên quan để phối hợp xử lý hiện trường và khắc phục sự cố.

Đơn vị này cho biết đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để kiểm tra khu vực sườn núi, theo dõi nguy cơ đá rơi và phối hợp các biện pháp đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân.

Nguyễn Đông