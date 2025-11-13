Đà Lạt hơn 60 năm trước trong ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Bộ ảnh "Đà Lạt 1961" được trung tâm lưu trữ, nghiên cứu và bảo tồn các tư liệu lịch sử Mỹ, thuộc đại học Texas số hoá và lưu trữ. Đây là lần đầu tiên bộ ảnh xuất hiện trước công chúng.
Trong ảnh là Hồ Xuân Hương (hồ nhân tạo) có chu vi khoảng 5 km, rộng 25 ha, hình bán nguyệt, dài hơn 2 km đi qua nhiều điểm đến của Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa thu hút nhiều du khách đến dạo bộ, ngắm cảnh.
Phóng viên John Dominis chụp một góc Hồ Xuân Hương từ khách sạn Dalat Palace, năm 1961.
Năm 1959, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ chỉnh trang lại khu Hoà Bình, cải tạo mặt tiền chợ Đà Lạt, xây dựng cầu bê tông nối liền khu chợ mới và chợ cũ, tạo nên một quần thể kiến trúc hài hòa với công viên, đường bậc tam cấp và các dãy phố bao quanh chợ.
Trong ảnh chợ Đà Lạt nhìn từ đầu dãy cầu thang gần hội trường Hòa Bình.
Sạp rau củ, nông sản địa phương được bày bán trong chợ năm 1961.
Cách chợ Đà Lạt tầm 300 m, là khu vực tập trung nhiều dãy phố nhộn nhịp của đô thị trên cao nguyên Lâm Viên. Dốc Minh Mạng, nay là đường Trương Công Định, nằm phía sau khu Hòa Bình - một trong những tuyến phố sầm uất của Đà Lạt từ thập niên 1960.
Một con phố cạnh chợ Đà Lạt bày bán đồ mây tre đan.
Khung cảnh bình yên trên phố Phan Đình Phùng qua ống kính của John Dominis.
Các bức ảnh do nhiếp ảnh gia người Mỹ chụp đều có lời chú thích ngắn gọn về địa điểm và thời gian.
Tuấn Anh