Đà Lạt hơn 60 năm trước trong ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

Bộ ảnh "Đà Lạt 1961" được trung tâm lưu trữ, nghiên cứu và bảo tồn các tư liệu lịch sử Mỹ, thuộc đại học Texas số hoá và lưu trữ. Đây là lần đầu tiên bộ ảnh xuất hiện trước công chúng.

Trong ảnh là Hồ Xuân Hương (hồ nhân tạo) có chu vi khoảng 5 km, rộng 25 ha, hình bán nguyệt, dài hơn 2 km đi qua nhiều điểm đến của Đà Lạt. Xung quanh hồ có rừng thông và các bãi cỏ, vườn hoa thu hút nhiều du khách đến dạo bộ, ngắm cảnh.

Phóng viên John Dominis chụp một góc Hồ Xuân Hương từ khách sạn Dalat Palace, năm 1961.