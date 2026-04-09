Đã đủ trải nghiệm, giờ anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc

Anh tin rằng một mối quan hệ bền vững cần được vun đắp từ những quan tâm nhỏ bé mỗi ngày.

Chào em - người đồng hành tương lai,

Ở tuổi 35, sau những năm tháng miệt mài với công việc và những trải nghiệm đủ để hiểu mình là ai, anh nhận ra hạnh phúc thật sự không nằm ở những điều xa hoa mà gói gọn trong hai chữ "bình yên". Anh viết những dòng này với hy vọng tìm thấy một tâm hồn đồng điệu để cùng anh viết tiếp chương mới của cuộc đời.

Về anh:

Lối sống: Anh chọn lối sống đơn giản, không cầu kỳ về hình thức nhưng chú trọng vào giá trị tinh thần. Sau giờ làm, anh thích trở về với không gian riêng, tự tay chuẩn bị một bữa cơm nhẹ nhàng hoặc đọc một cuốn sách hay.

Tính cách: Bạn bè nhận xét anh là người điềm đạm, biết lắng nghe và có trách nhiệm. Anh không thích những nơi ồn ào, thay vào đó là những buổi tản bộ hay những chuyến đi gần gũi với thiên nhiên.

Quan điểm gia đình: Với anh, tổ ấm là nơi bão dừng sau cánh cửa. Anh trân trọng sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau và tin rằng một mối quan hệ bền vững cần được vun đắp từ những quan tâm nhỏ bé mỗi ngày.

Về em - người anh đang tìm kiếm:

Anh không tìm một người phụ nữ hoàn hảo, chỉ mong gặp được một cô gái hiền lành, có lối sống chuẩn mực và biết yêu thương gia đình. Hy vọng em cũng yêu thích sự giản đơn, không quá đặt nặng áp lực vật chất mà cùng anh xây dựng một cuộc sống đủ đầy về tình cảm.

Nếu em cũng đang ở độ tuổi chín chắn, mong muốn tìm một bến đỗ bình yên để cùng chia sẻ buồn vui, đừng ngần ngại gửi thư cho anh nhé.

Anh tin rằng nếu chúng ta có cùng tần số thì khoảng cách hay thời gian đều không còn là trở ngại. Anh ở đây, sẵn sàng để bắt đầu một hành trình nghiêm túc cùng em.

Mong sớm nhận được tin em

