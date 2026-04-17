Đã đến lúc mình ở bên nhau rồi anh nhỉ

Em là người rất tình cảm, nhưng ở đây em không muốn nói những lời hoa mỹ không thật. Mình vào thân bài luôn anh nhé. Từ nhỏ em đã là cô bé hoạt bát, năng động, lớn lên nhờ chăm chỉ em cũng gặt hái được nhiều thành tích trong học tập. Em từng ra nước ngoài thi cũng như làm việc ở các công ty trong nước và quốc tế. Em 33 tuổi, cao 1m6, nặng 50kg, dáng người khá chuẩn vì rất kỷ luật trong việc rèn luyện và giữ gìn sức khỏe. Em chơi tennis, bơi lội và gym nên nhìn trẻ hơn tuổi một tẹo. Em khá nhạy với ngoại ngữ, nói được 4 thứ tiếng nên hy vọng rằng con của chúng ta sau này sẽ xinh đẹp và giỏi ngoại ngữ giống em, còn lại giống anh hết là được.

Công việc em khá nghiêm túc nhưng cuộc sống thường nhật thì em rất dễ chịu, thoải mái. Các mối quan hệ xã hội của em khá nhiều, mọi người đều ngạc nhiên khi em chưa có người yêu. Giải thích thế nào nhỉ, em cảm thấy người yêu, người bạn đời là duyên phận, mình có thể cố gắng đạt được mọi thứ nhờ nỗ lực. Thế nhưng chuyện tình cảm nếu không phải duyên phận thì không cưỡng cầu được. Em nấu ăn ngon và là cô gái khá tự lập nhưng chưa bao giờ nghĩ đời mình sẽ không cần một người yêu, người chồng. Em biết rằng chỉ cần có anh chống lưng thì cuộc đời này của em sẽ rực rỡ hơn rất nhiều.

Từng học tập và sinh sống ở Sài Gòn một thời gian dài nhưng mới đây em đã chuyển đến Bình Dương, em yêu cuộc sống và mảnh đất này. Liệu nơi đây có thể se duyên cho chúng mình không anh nhỉ?

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.