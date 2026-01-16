Cựu võ sĩ Nga trở thành nghệ nhân bánh cưới 'siêu to khổng lồ'

Từng thi đấu quyền Anh trong nước, Renat Agzamov giờ trở thành một trong những nghệ nhân bánh cưới nổi tiếng nhất Nga, với những sản phẩm cỡ lớn đầy tinh xảo.

Không ít ngôi sao thể thao chọn những ngã rẽ khác thường sau khi giải nghệ. Cựu hậu vệ Portsmouth Arjan de Zeeuw trở thành thám tử, Gavin Peacock - từng khoác áo Chelsea, Newcastle và QPR - chuyển sang làm mục sư, còn cựu tiền đạo Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Sukur từng mưu sinh bằng nghề lái xe công nghệ. Tuy nhiên, Agzamov được xem là một trong những trường hợp đặc biệt nhất.

Agzamov năm 1981 tại Kiev, khi đó thuộc Liên Xô cũ, trước khi cùng gia đình chuyển tới thành phố Sochi (Nga). Anh lớn lên trong một gia đình có truyền thống ẩm thực, với cha là đầu bếp, và bắt đầu làm quen với việc làm bánh từ năm bảy tuổi, dưới sự hướng dẫn của bà ngoại.

Bên cạnh niềm yêu thích bếp núc, Agzamov từng theo đuổi quyền Anh trong giai đoạn thanh thiếu niên. Anh tập luyện quyền Anh bài bản và thi đấu ở các giải trong nước, từng vô địch quốc gia.

Nhưng Agzamov rời xa võ đài từ khá sớm để tập trung vào việc giúp đỡ gia đình và theo đuổi con đường ẩm thực. Sau khi treo găng, anh dồn toàn bộ tâm huyết cho nghề bánh. Anh bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất tại các tiệm bánh ở Nga, kiên trì rèn luyện kỹ thuật và xây dựng phong cách riêng. Từ những chiếc bánh truyền thống, Agzamov dần nổi tiếng nhờ các mẫu bánh cưới cỡ lớn, mang tính trình diễn cao, đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật làm bánh và tư duy kiến trúc.

Danh tiếng của Agzamov được khẳng định khi anh giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi bánh ngọt tại Nga và quốc tế. Anh từng được trao danh hiệu vô địch bánh kẹo trong nước, đồng thời đoạt giải tại các cuộc thi tầm cỡ thế giới. Theo thống kê cá nhân được công bố trên truyền thông, Agzamov đã thực hiện hơn 2.700 chiếc bánh.

Trong số những tác phẩm gây ấn tượng mạnh nhất là chiếc bánh cưới cao gần 4 mét, nặng khoảng 1,5 tấn, được định giá gần 150.000 USD. Chiếc bánh mô phỏng một tòa lâu đài cổ tích với tháp nhọn, cửa sổ vòm, ban công, xe ngựa và hệ thống chiếu sáng bên trong. Tác phẩm này được phục vụ trong một đám cưới xa hoa của giới thượng lưu tại Kazakhstan.

Ở một sự kiện khác, ba người đàn ông phải hợp sức khiêng chiếc bánh cao hơn 3 mét do Agzamov thực hiện cho đám cưới con gái một nhà tài phiệt dầu mỏ. Ngoài các mẫu bánh cưới, anh còn tái hiện nhiều nhân vật điện ảnh và công trình nổi tiếng thế giới bằng bánh, từ các bộ phim hoạt hình cho tới những địa danh mang tính biểu tượng.

Renat Agzamov trong một chương trình truyền hình về ẩm thực tại Nga.

Hiện, Agzamov là gương mặt quen thuộc trong giới bánh ngọt Nga, thường xuyên xuất hiện với vai trò giám khảo và cố vấn chuyên môn trong các chương trình truyền hình về ẩm thực. Những tác phẩm của anh được đặt hàng từ nhiều quốc gia, với mức giá có thể lên tới hàng trăm nghìn USD cho mỗi chiếc bánh cầu kỳ.

Từng nổi tiếng trên võ đài, Renat Agzamov giờ đây khẳng định tên tuổi ở một "sàn đấu" khác. Với cựu võ sĩ 44 tuổi, lò nướng đã thay thế găng tay quyền Anh, mang lại một sự nghiệp bền bỉ và thành công theo cách ít ai ngờ tới.

Hồng Duy (theo The Sun)