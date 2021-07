Cựu vô địch major nhận án tù

Toà án ở Argentina vừa tuyên Angel Cabrera - golfer từng đoạt Masters và US Open – hai năm tù giam với nhiều tội danh.

Đây là kết quả phiên xử tại tỉnh Cordoba hôm 7/7 với hiệu lực thi hành ngay sau khi tuyên án còn Cabrera chối tội.

"Vụ Cabrera thực tế phức tạp hơn diễn biến phiên xử hôm nay. Ông ta còn nhiều tội khác đã có lệnh bắt", thẩm phán Laura Battistelli tiết lộ trên kênh truyền hình địa phương Todo Noticias.

Cabrera sở hữu hai major, một cúp PGA Tour và bốn cúp European Tour. Ảnh: USA Today

Cabrera bị truy tố vì các hành vi đe doạ, cố ý gây thương tích và nhiều lần chống đối lực lượng hành pháp. Nguyên đơn gồm Silva Rivadero - vợ cũ, Micaela Escudero và Cecilia Torres Mana – hai nhân tình cũ. Chính Mana – người tình từ 2016 đến 2018 - khởi xướng đơn kiện Cabrera.

Cabrera sang Mỹ từ tháng 7/2020 mà không xin phép chính quyền. Cơ quan hành pháp bản xứ đã phát lệnh truy nã và được Interpol hỗ trợ. Cơ quan này đưa Cabrera vào "danh sách đỏ". Đầu năm nay, đặc vụ Interpol tóm Cabrera tại Rio de Janeiro. Tháng rồi, ông được dẫn độ về bản xứ.

Cabrera sinh năm 1969, đấu golf chuyên nghiệp từ tuổi 20 và về sau trở thành đấu thủ thành đạt nhất Argentina. Ông thắng major US Open 2007 do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) tổ chức và Masters 2009 do sân Augusta National độc quyền đăng cai. Đến 2013, Cabrera về nhì major chỉ diễn ra ở Augusta National, sau khi thua Adam Scott ở hố phụ.

Ngoài ra, Cabrera còn đoạt một cúp PGA Tour, ba cúp European Tour và 47 danh hiệu tại hệ thống giải khu vực Nam Mỹ, tính cả trong nước. Từ dáng đi, Cabrera mang biệt danh "Al Pato" – chú vịt trong tiếng Tây Ban Nha. PGA Tour hiện ghi nhận ông lĩnh 14,58 triệu USD qua 288 sự kiện.

Do bố mẹ chia tay, Cabrera từ bốn tuổi sống với bà nội. Năm lên 10, Cabrera làm caddie rồi vừa học golf vừa đánh độ kiếm tiền với đồng nghiệp. Sáu năm sau đó, Cabrera chuyển sang sống như vợ chồng với Silvia - hơn 12 tuổi và sống cách nhà nội vài bước chân.

Quốc Huy tổng hợp