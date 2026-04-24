Cựu viện phó và kiểm sát viên vụ 'nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long' bị khởi tố

Cựu phó viện trưởng VKSND và kiểm sát viên huyện Trà Ôn cũ bị khởi tố với cáo buộc bỏ qua trách nhiệm người có tội trong vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong.

Ngày 24/4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố bà Phan Thị Trúc Ly, cựu viện phó VKSND huyện Trà Ôn cũ; ông Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Điều tra ban đầu xác định, bà Ly và ông Cảnh được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. Quá trình điều tra xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung "vượt xe không đảm bảo an toàn" - là lỗi chính gây ra vụ tai nạn, nhưng cán bộ VKS đã "đồng thuận với cán bộ công an cùng cấp" trong việc không khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng tội danh này, trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố ông Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng và ông Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan điều tra Công an huyện Trà Ôn cũ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong, ngày 4/9/2024. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo VKSND Tối cao, trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tài xế Trung đã sai phạm. Người này lái xe tải vượt một ôtô khác đang đi chậm phía trước, hướng cùng chiều, đỗ vào lề đường bên phải. Đúng lúc này, hai xe đạp điện đi từ hướng ngược chiều tiến đến, trong đó có xe của nữ sinh 14 tuổi đang chở theo bạn.

Thấy ôtô do Trung điều khiển đi lấn gần hết phần đường nên một xe đạp điện phanh gấp, dừng sát vào lề đường bên phải. Sự cố khiến xe đạp điện của nữ sinh 14 tuổi đâm vào phía sau xe đạp của bạn đi phía trước. Sau cú tông, xe đổ nghiêng sang trái còn nữ sinh 14 tuổi ngã về phía lòng đường, bị bánh trước bên trái ôtô của Trung cán qua người và tử vong.

VKSND Tối cao đánh giá, tài xế Trung có hành vi "lái ôtô tránh, vượt xe khi không đảm bảo an toàn, phía trước có chướng ngại vật, có xe ngược chiều". Việc này vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Tài xế Trung có dấu hiệu của tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xảy ra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do "không có sự việc phạm tội". Khi gia đình nữ sinh khiếu nại thì Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long ban hành 3 quyết định bác khiếu nại.

VKSND Tối cao cho rằng, 3 quyết định này là chưa đảm bảo căn cứ theo quy định pháp luật.

Phạm Dự - Huy Phong