Cựu tư lệnh Mỹ nêu lợi thế nếu chiếm đảo Kharg

Cựu tư lệnh McKenzie cho biết quân đội Mỹ nhiều năm qua đã lên kế hoạch đổ bộ vào Iran, trong đó có việc chiếm đảo Kharg để làm tê liệt ngành dầu khí nước này.

"Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã xem xét các phương án tác chiến dọc theo bờ biển phía nam của Iran, trong đó có chiếm các hòn đảo hoặc căn cứ nhỏ", đại tướng Frank McKenzie, cựu chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, nói trong chương trình Face the Nation được CBS News phát ngày 29/3.

Ông McKenzie cho biết thông thường đây sẽ là chiến dịch "đánh bất ngờ, rút chóng vánh", do lực lượng Mỹ không thể ở lại trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong số này có những hòn đảo, như đảo Kharg, mà quân đội Mỹ có thể chiếm giữ và kiểm soát lâu dài.

Đảo Kharg của Iran trong ảnh vệ tinh chụp ngày 7/3. Ảnh: AFP

"Đầu tiên, đây là đòn tấn công rất khó chịu đối với Iran và sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho Mỹ trong các cuộc đàm phán. Tiếp theo, nếu chiếm được đảo Kharg, Mỹ có thể làm tê liệt hoàn toàn ngành kinh tế dầu mỏ của Iran mà không cần phá hủy cả hòn đảo".

Ông McKenzie đánh giá điều này có thể giúp Mỹ đạt thành công nhất định mà không cần điều lượng lớn bộ binh vào Iran, trong đó có việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz, đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran.

"Đây có lẽ là điều mà chúng ta có thể hy vọng", ông McKenzie nói. "Tôi nghĩ những điều này thực sự nằm trong tầm tay, chúng ta chỉ cần tiếp tục. Iran cuối cùng cũng sẽ phải phản hồi trước việc chúng ta dùng vũ lực".

Iran chưa bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 29/3 tuyên bố các quân nhân Iran "đang chờ lính Mỹ đổ bộ, sẵn sàng tung đòn hủy diệt đối phương và trừng phạt dứt điểm những đồng minh khu vực của họ".

Vị trí đảo Kharg. Đồ họa: CNBC

Đảo Kharg nằm trong vịnh Ba Tư, cách bờ biển Iran khoảng 25 km, cách eo biển Hormuz hơn 480 km, có chiều dài chỉ 6 km và diện tích 20 km2. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo.

Với nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu năng lượng, Kharg được coi là "huyết mạch dầu mỏ" và mắt xích sống còn của Iran.

Lực lượng Mỹ ngày 13/3 không kích đảo Kharg, nhắm vào khoảng 90 mục tiêu quân sự tại đây, trong đó có kho chứa thủy lôi, hầm tên lửa và nhiều cơ sở khác. Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết Mỹ đã tránh tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên đảo.

Mỹ không kích các mục tiêu trên đảo Kharg, Iran ngày 13/3. Video: CENTCOM

Truyền thông Mỹ tuần trước đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, trong số này có thể bao gồm điều đặc nhiệm và bộ binh tham gia đột kích.

Khoảng 3.500 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ trên tàu USS Tripoli, cùng vận tải cơ, tiêm kích và phương tiện đổ bộ đã tới Trung Đông vào ngày 27/3. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết việc điều lực lượng lớn đến khu vực không đồng nghĩa ông Trump đã quyết định mở chiến dịch trên bộ nhằm vào Iran.

Nguyễn Tiến (Theo Hill, AFP, AP)