Cựu trưởng công an phường bảo kê tội phạm ma túy bị phạt 3 năm tù

TP HCMTòa xác định Nguyễn Minh Trường và cấp dưới nhận tiền bảo kê cho tội phạm ma túy, gây mất uy tín lực lượng công an... nên cần xử lý nghiêm.

Ngày 23/3, Nguyễn Minh Trường (cựu Trưởng Công an phường 13, quận 4 cũ) và Trương Anh Tuấn (cấp phó) bị TAND TP HCM tuyên phạt 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 5 cựu cán bộ cảnh sát khu vực này bị phạt 5 năm tù về cùng tội danh. Riêng Phạm Quang Trung bị phạt 7 năm về tội Nhận hối lộ.

Thạch Phương Thu bị tuyên phạt 24 năm tù; Phan Văn Mười nhận 18 năm về hai tội Mua bán trái phép chất ma túy và Đưa hối lộ.

20 bị cáo khác bị phạt từ 2 năm đến 23 năm về nhóm tội: Mua bán; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ.

Theo HĐXX, nhóm bị cáo là cựu cán bộ công an đã bất chấp pháp luật, xâm phạm hoạt động đúng đắn của nhà nước, gây mất uy tín của lực lượng công an nhân dân và ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm. Song, tòa ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, đã nộp lại một phần tiền hưởng lợi... nên giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự.

Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên

Cảnh sát nhận tiền hàng tháng 'bảo kê' nhóm tội phạm ma túy

Bản án xác định, đầu năm 2023, Thạch Phương Thu tổ chức đường dây mua bán ma túy tại một con hẻm trên đường Nguyễn Tất Thành (phường 13, quận 4 cũ, nay là phường Xóm Chiếu), phân công nhiều người thay ca bán từ 3h đến 23h mỗi ngày.

Dù biết hoạt động này, Nguyễn Minh Trường và Phạm Quang Trung nhiều lần mời Thu lên trụ sở răn đe, yêu cầu chấm dứt. Sau đó, Thu đề nghị đưa tiền hàng tháng để được bỏ qua và được hai người đồng ý.

Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt (ngày 2/1/2024), Thu đều đặn đưa 20 triệu đồng mỗi tháng cho Phan Văn Mười để chuyển cho Trung, tổng cộng 12 lần, 220 triệu đồng. Trung hưởng lợi 60 triệu đồng, số còn lại được chia cho cấp trên và nhiều cảnh sát khu vực.

Cùng thời gian, Thu trực tiếp hoặc thông qua Mười đưa cho Trường 10 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 12 lần, tương ứng 120 triệu đồng.

Riêng ngày 2/9/2023, Trường gọi Thu chuẩn bị đồ ăn cho lực lượng trực lễ. Sau đó, Trung yêu cầu thêm 5 con vịt quay và 10 triệu đồng; Thu và Mười giao gần trụ sở công an phường.

Ngoài khoản chi cố định, từ tháng 9/2023, khi lực lượng bảo vệ khu phố lập chốt quanh khu vực, Thu còn 30 lần đưa 200.000 đồng cho cảnh sát khu vực để không bị xử lý.

Bị cáo Thạch Phương Thu (ngồi đầu hàng dưới) cùng các bị cáo khác tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Nhận tiền làm ngơ cho nhóm bán ma túy trong quán karaoke

Trong cùng vụ án, cơ quan tố tụng xác định, năm 2015, Tống Vỹ Phượng (sống tại con hẻm nơi nhóm của Thu hoạt động) nhờ con gái đứng tên đăng ký kinh doanh karaoke. Để tăng lợi nhuận, Phượng cung cấp dụng cụ cho khách sử dụng ma túy.

Nhằm tránh bị kiểm tra, từ tháng 9 đến 12/2023, Phượng cùng Châu Đăng Khoa 4 lần đưa tổng cộng 16 triệu đồng cho cảnh sát khu vực Nguyễn Tấn Lộc. Ngoài ra, theo yêu cầu của Lộc, hai người còn chi tiền hàng tháng cho Nguyễn Minh Trường (tổng 12 triệu đồng) và hai cảnh sát khu vực khác 20 triệu đồng.

Đầu tháng 1/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 1 phối hợp Công an phường Nguyễn Thái Bình (nay là phường Sài Gòn) kiểm tra Hồ Hữu Thọ - đàn em của Thu - phát hiện 2 ống heroin trong túi quần. Mở rộng điều tra, hôm sau, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Thu, thu giữ thêm 2 gói ma túy nhỏ. Gần 20 người liên quan bị bắt giữ sau đó.

Quá trình xét xử, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bình Nguyên