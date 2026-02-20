Cựu tổng thống Hàn Quốc lần đầu lên tiếng sau khi lĩnh án chung thân

Ông Yoon Suk-yeol xin lỗi vì những tổn hại gây ra khi áp thiết quân luật cuối năm 2024, nhưng khẳng định hành động này là nhằm "cứu đất nước".​​​

"Thật khó có thể chấp nhận lập luận cho rằng việc điều binh sĩ tới quốc hội lại cấu thành hành vi nổi loạn", cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, 65 tuổi, cho biết trong tuyên bố được đội ngũ pháp lý của ông công bố ngày 20/2.

Đây là lần đầu tiên ông Yoon lên tiếng từ khi Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 19/2 tuyên án tù chung thân với cựu tổng thống. Tòa cho rằng ông Yoon đã phạm tội khi huy động quân đội và cảnh sát trong "nỗ lực bất hợp pháp nhằm chiếm giữ quốc hội, bắt các chính trị gia và thiết lập quyền lực tuyệt đối trong thời gian dài" khi ban bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

"Phán đoán và quyết định của tôi khi ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12 hoàn toàn vì đất nước và người dân", ông Yoon cho biết. "Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người dân vì những bức xúc và khó khăn mà tôi đã gây ra do những thiếu sót của bản thân, dù mong muốn của tôi là cứu đất nước".

Cựu tổng thống cũng cho rằng việc kháng cáo là vô nghĩa, với lập luận nền tư pháp hiện tại không được đảm bảo tính độc lập. Trước đó, nhóm luật sư của ông cho biết sẽ đưa ra quyết định có kháng cáo hay không sau khi tham vấn thân chủ.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trong phiên xét xử tại Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 16/1. Ảnh: Yonhap

Khi ban bố thiết quân luật, ông Yoon đề cập đến "mối đe dọa từ Triều Tiên", gọi quốc hội Hàn Quốc là "sào huyệt tội phạm" và "thế lực chống nhà nước". Ông điều binh sĩ vũ trang tới trụ sở quốc hội để ngăn các nhà lập pháp bỏ phiếu chặn lệnh thiết quân luật, nhưng nỗ lực thất bại.

Cựu tổng thống Yoon bị bắt trong cuộc đột kích vào dinh thự hồi tháng 1/2025 và bị phế truất ba tháng sau. Ông bảo vệ lệnh thiết quân luật khi cho rằng điều đó là cần thiết để ngăn chặn phe cấp tiến, những người mà ông mô tả là "thế lực phản quốc", dùng đa số ghế tại quốc hội để cản trở các chương trình nghị sự của mình.

Thông thường, hầu hết tù nhân đang thụ án chung thân có thể nộp đơn xin ân xá sau 20 năm.

Nhóm công tố đặc biệt do Cho Eun-suk dẫn đầu đã đề nghị mức án tử hình đối với ông Yoon. Họ cho biết sẽ kháng cáo để nâng bản án. Thực tế, Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình trong nhiều thập kỷ qua.

Như Tâm (Theo AFP, Yonhap)