Cựu tổng giám đốc VICEM: 'Không bất ngờ' khi nhận quà Tết hơn 100 triệu đồng

Hà NộiÔng Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc VICEM, khai thi thoảng được nhà thầu tặng quà 100-200 triệu đồng song "không ngạc nhiên" vì thấy chỉ hơn một tháng tiền lương.

Chiều 26/1, cựu Tổng giám đốc 73 tuổi của Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) trả lời xét hỏi của HĐXX TAND Hà Nội về sai phạm khiến tòa tháp 27 tầng trên khu đất vàng tại đường Phạm Hùng, chi phí 1.245 tỷ đồng, bị bỏ hoang 11 năm.

Ông Ngọc Anh là bị cáo cao tuổi thứ hai tại vụ án sau cựu chủ tịch Nguyễn Văn Chung, được tại ngoại do mắc nhiều bệnh nặng. Ông ngồi xe lăn, cầm theo túi thuốc và chai nước. Do ông suy giảm thính lực, HĐXX bố trí ghế phụ cho luật sư ngồi cạnh, ghé sát tai và nói lại toàn bộ nội dung câu hỏi cho thân chủ. Giọng ông yếu, thi thoảng trả lời bằng việc ra hiệu hoặc gật, lắc đầu.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, cựu Tổng giám đốc Vicem tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Trong vụ án, một số lãnh đạo VICEM bị cáo buộc đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, căn cứ số liệu được lập khống để hai lần phê duyệt đầu tư dự án xây dựng tòa tháp với tổng mức đầu tư lần lượt là 1.951 tỷ đồng, sau tăng lên 2.743 tỷ đồng.

Dự án khởi công tháng 5/2011 đến tháng 8/2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, sau đó dừng. Tổng chi phí đã bỏ ra khoảng 1.245 tỷ đồng. Tòa nhà đến nay chưa hoàn thiện, không khai thác hay sử dụng được.

Nhà chức trách cáo buộc, ông Ngọc Anh biết rõ số liệu giá trị doanh thu đầu vào được nâng "khống"; không chỉ đạo thẩm định dự án theo đúng quy định; trực tiếp ký văn bản đề nghị phê duyệt hồ sơ dự án tổng mức đầu tư cao hơn thực tế. Ông đồng ý cho bị cáo Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án của VICEM, thống nhất với chủ thầu, trích "lại quả" 5% và chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Tại phiên tòa hôm nay, ông Long khai được sếp Ngọc Anh chỉ đạo, chấp thuận nên mới "ăn chia" với doanh nghiệp. Trong khi ông Ngọc Anh phủ nhận.

HĐXX dành thời gian làm rõ tình tiết này bằng việc cho đối chất.

>>Danh sách 14 bị cáo

Ông Dư Ngọc Long, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án VICCEM. Ảnh: Danh Lam

Ông Đỗ Đình Thu (Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng ECON) khai gặp ông Long đề nghị được tạo điều kiện, hỏi có thể cảm ơn như thế nào. Ông Long nêu yêu cầu, nhưng "bị cáo bảo công ty tư nhân, không đáp ứng được cao thế, nên thống nhất là 5%".

Sau đó, ông Long đưa ông Thu lên gặp sếp Ngọc Anh. "Anh Long trình bày lại thì anh Ngọc Anh nói cơ bản đồng ý, cho anh Long toàn quyền quyết định", ông chủ ECON khai.

Bác lời khai này, ông Ngọc Anh khai trước tòa: "Tui chỉ bảo 'tùy 2 đứa mày bàn', chứ đâu có nghe gì cụ thể chuyện phần trăm". Chủ tọa hỏi: "Không biết sao lại đồng ý?". Ông Ngọc Anh trả lời: "Tôi không nói đồng ý hay không đồng ý, không biết tỷ lệ bao nhiêu".

Lương tháng 100 triệu đồng nên nhận quà 100 triệu không ngạc nhiên

Dù vậy, cựu Tổng giám đốc VICEM thừa nhận có 6-7 lần được ông Long tặng tiền vào dịp lễ Tết hoặc ngày Quốc tế Lao động.

"Tui không biết tiền từ cái gì hay của nhà thầu nào, Long chỉ nói là quà Tết, thăm hỏi nhau dịp Tết, tổng 800 triệu đồng", ông Ngọc Anh khai.

Chủ tọa hỏi "quà Tết gì mà nhiều thế?". Ông Ngọc Anh trình bày tiền đưa làm nhiều lần, mỗi lần 100-200 triệu đồng nên "không ngạc nhiên".

Chủ tọa tiếp tục: "Không có việc gì tự nhiên đưa cho nhau vài trăm triệu. Bị cáo không tự hỏi à?".

Ông Ngọc Anh đáp: 100-200 triệu đồng với thu nhập của cán bộ VICEM thì "không phải lớn", vì thu nhập bình quân tháng của họ khi đó đã 80-100 triệu đồng.

Tòa nhà VICEM quy mô 25 tầng nổi và 2 tầng hầm bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: Ngọc Thành

Ông khẳng định không chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho ECON trúng thầu. "Tại anh em cứ đồn nhau là anh Ngọc Anh ok rồi, rồi sau đó thông qua thôi chứ tôi không đồng ý".

Cựu Tổng giám đốc 73 tuổi cho hay thời điểm đó không biết ECON đang có nhiều dự án chưa hoàn thành, khi cơ quan điều tra nói thì mới biết. Ông khẳng định nếu biết đã đôn đốc ECON phải làm xong các dự án khác rồi mới thi công cho VICEM.

Ông buồn rầu nói bị cơ quan tố tụng quy buộc "nặng quá". Ông khai không có ý định trục lợi mà chỉ nghĩ đó là tiền lãi được doanh nghiệp trích ra, sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước.

Ông Long, cầu nối nhận tiền của ECON, cho biết nhận hơn 3,2 tỷ đồng, sau đó chia cho ông Ngọc Anh và 2 cựu lãnh đạo khác của VICEM. Số tiền này chưa đủ mức 5% như thỏa thuận, do "mới nhận được chừng đó thì nảy sinh mâu thuẫn nên không nhận nữa".

Ông Long bị quy buộc đã hưởng riêng 1,9 tỷ đồng. Ông thừa nhận khi chia tiền cho lãnh đạo đã không nói tiền là của ECON, chỉ nói quà Tết. Còn lãnh đạo có "ngầm hiểu" là tiền lại quả của doanh nghiệp không thì ông không biết.

Tại vụ án này, ông Ngọc Anh đang bị truy tố 2 tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong 13 bị cáo còn lại, có ông Lê Văn Chung, cựu Chủ tịch HĐTV VICEM; ông Tạ Quang Bửu, cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó tổng Giám đốc VICEM; hai cựu phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam VNCC là Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường.

Phiên tòa đang tiếp tục làm việc, dự kiến kéo dài nhiều ngày.

Thanh Lam