Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng: 'Tiền hưởng lợi để lo cho công ty'

TP HCMTrả lời HĐXX, bà Lê Thúy Hằng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng số tiền trục lợi được đã chi hết vào việc phát triển công ty, cải thiện đời sống cán bộ.

Chiều 25/9, TAND TP HCM bắt đầu xét hỏi cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng về cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt gian lận để trục lợi trong quá trình độc quyền gia công và bán vàng miếng bình ổn.

Trả lời HĐXX, bà Hằng giọng nhẹ, rành rọt thừa nhận toàn bộ sai phạm nêu trong cáo trạng. Cơ quan tố tụng xác định bà có 5 nhóm hành vi sai phạm, cùng đồng phạm gây thiệt hại tài sản Nhà nước 107 tỷ đồng, trong đó bà hưởng lợi hơn 82 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại tòa hôm nay. Ảnh: Quỳnh Trần

HĐXX dành nhiều thời gian làm rõ cáo buộc Tham ô tài sản với số tiền 11,6 tỷ đồng (riêng bà Hằng hưởng 8,7 tỷ đồng).

Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình khống, nâng định mức hao hụt trong quá trình sản xuất 10 tấn vàng nguyên liệu thành vàng miếng cho Ngân hàng Nhà nước, làm dôi dư 95,8 lượng. Trong số này, bị cáo Trần Tấn Phát (Giám đốc, Phó giám đốc xưởng vàng) giữ lại 13 lượng, còn lại bà Hằng chiếm hưởng.

Giải thích việc nâng tỷ lệ hao hụt từ 0,0007 lên 0,0005 cho mỗi sản phẩm, bà cho rằng nhằm "đảm bảo an toàn cho công ty" vì trước khi sản xuất không thể biết hao hụt thực tế.

Khi chủ tọa hỏi lý do số vàng dôi dư sau hai đợt sản xuất không được niêm phong, nộp lại cho công ty, bà Hằng nói để "lo cho công ty". Bà phân trần, từ khi đảm nhận chức vụ năm 2019, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng bà đã cố gắng vực dậy, cải thiện đời sống nhân viên.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu chứng minh "cải thiện thế nào", bà thừa nhận không có chứng cứ và thành khẩn nói: "Bị cáo xin nhận tội trước pháp luật".

Tiếp đó, bà Hằng thừa nhận đã chỉ đạo Hoàng Lệ Huê (Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung - Đà Nẵng) lập chứng từ mua vàng giá cao, bán giá thấp để tạo khoản lỗ khống, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng. Trong đó, bà hưởng lợi 2,1 tỷ đồng. Bà cho rằng mình chỉ đưa ra chủ trương, còn việc lập khống cụ thể do Huê thực hiện.

Khi được hỏi lý do chi nhánh miền Trung đang kinh doanh có lãi nhưng vẫn chỉ đạo lập chứng từ báo lỗ, bà giải thích vì lương cán bộ nhân viên ở đây thấp nên đã dùng số tiền chiếm hưởng từ khoản lỗ khống để chi cho công ty và nhân viên.

Bị cáo Hoàng Lệ Huê tại tòa hôm nay. Ảnh: Quỳnh Trần

Để làm rõ lời khai của bà Hằng, chủ tọa gọi bị cáo Hoàng Lệ Huê. Cựu giám đốc SJC chi nhánh miền Trung xác nhận lời khai của bà Hằng, cho biết "sếp" yêu cầu chi 50% số tiền hưởng lợi, phần còn lại chi nhánh giữ.

Chủ tọa chất vấn bà Hằng: "Bị cáo nói giúp cho công ty phát triển kiểu gì mà mình hưởng 50%, chi nhánh hưởng 50%?". Bà phân trần, quá trình kinh doanh phát sinh nhiều chi phí khác nhưng không nói rõ chi vào khoản gì, chỉ cho rằng "các khoản này đã khai với cơ quan điều tra".

Cam kết khắc phục toàn bộ thiệt hại

Trả lời HĐXX tiếp đó, bà Hằng thừa nhận cùng đồng phạm thực hiện 3 hành vi sai phạm khác. Họ bị cáo buộc tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước 95,7 tỷ đồng; trong đó bà Hằng hưởng lợi 73,5 tỷ.

Cụ thể, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Phó giám đốc xưởng Trần Tấn Phát đưa vào 56 đợt gia công vàng móp méo, sản xuất trái quy định 6.255 lượng vàng miếng SJC, gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng; riêng bà hưởng lợi 64 tỷ.

Bà còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng) mua vàng nguyên liệu để sản xuất trái phép hơn 11.000 lượng vàng nhẫn, gây thiệt hại 15 tỷ, hưởng lợi 6,6 tỷ.

Trong việc được Ngân hàng Nhà nước giao bán hàng bình ổn, bà Hằng cùng đồng phạm lập khống danh sách 4.342 khách mua 7.000 lượng vàng, thực tế bán ra ngoài với giá cao hơn, hưởng chênh lệch 7,2 tỷ đồng; riêng bà hưởng 2,8 tỷ.

"Bị cáo xin nhận lỗi về các sai phạm cũng như số tiền quy kết trong cáo trạng và cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả", cựu Tổng giám đốc SJC nói.

Bị cáo cho biết, ngoài hơn 20 tỷ đồng đã nộp trong quá trình điều tra, đã tác động gia đình để khắc phục thêm 40 tỷ đồng và xin tòa tạo điều kiện để làm ủy quyền cho chồng bán một số tài sản để khắc phục hậu quả.

Bà Lê Thúy Hằng cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Quỳnh Trần

Khi luật sư hỏi về nguyện vọng, bà Hằng nói vụ án xảy ra ngoài ý muốn, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình và các bị cáo khác.

"Bản thân bị cáo không mong muốn đứng trước tòa ngày hôm nay. Bị cáo xin lỗi gia đình, mong sớm được về chăm sóc cha mẹ già", bà trình bày.

Trước đó, các bị cáo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng), Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng) cùng nhiều nhân viên SJC thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm như cáo trạng nêu. Họ bị cáo buộc đồng phạm với bà Hằng ở cả hai tội danh hoặc một trong hai.

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi của luật sư, dự kiến kéo dài đến 30/9.

Hải Duyên