Cựu tiếp viên hàng không điều hành mại dâm ở TP HCM bị phạt 4 năm tù

Cựu tiếp viên hàng không Đinh Thị Thanh Tuyền bị phạt 4 năm tù vì cùng bạn trai người Trung Quốc cho phép các cô gái trong nhà hàng đi bán dâm để tăng doanh thu.

Ngày 11/12, Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, cựu tiếp viên hàng không) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Môi giới mại dâm, theo Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Zhang Lei (40 tuổi, người tình Tuyền) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng về cùng tội danh; 5 bị cáo khác nhận từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng về cùng tội danh.

Theo HĐXX, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo. Đánh giá Tuyền là người dân tộc, Zhang Lei là người nước ngoài nên hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.

Bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (giữa) cùng đồng phạm nghe tuyên án. Ảnh: Bình Nguyên

Bản án xác định, khoảng tháng 5/2022, Zhang Lei cùng Tuyền (sống chung như vợ chồng) nhận sang nhượng nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5 cũ) để kinh doanh ăn uống, karaoke. Ban đầu Zhang Lei trực tiếp điều hành, đến tháng 2/2023 Tuyền cùng tham gia quản lý.

Để hoạt động, Tuyền và bạn trai tuyển Nguyễn Hữu Chí làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh phụ trách tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng giám sát; Diễm và Liễu quản lý tiếp viên; Từ Hưng quản lý phục vụ nam; La Thị Diệu và Lê Huỳnh Hiếu Hạnh quản lý nhân viên nữ; Đinh Ngọc Bảo làm phục vụ; Đỗ Thị Hồng Yến làm thu ngân.

Tại các cuộc họp, để tăng khách và lợi nhuận, Zhang Lei và Tuyền thống nhất cho phép tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm và chỉ phục vụ khách Trung Quốc, Malaysia, Đài Loan. Khi khách có nhu cầu, họ liên hệ Nguyễn Quốc Anh để điều người, giá 4 triệu đồng một lần và tăng lên 7 triệu đồng nếu qua đêm.

Hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng Tài Nguyên Fortuner II được tổ chức theo quy trình. Mỗi ngày, Hoàng ghi mã số, tên tiếp viên vào sổ và hỏi "có bán dâm không?". Người đồng ý được ghi tên bằng chữ in hoa, người không bán dâm ghi chữ thường. Danh sách này được Hoàng báo cho Chí, Quốc Anh, Diễm, Liễu; sau đó Chí gửi lên nhóm Telegram để các quản lý và chủ nắm tình hình.

Khi khách yêu cầu tiếp viên, Quốc Anh dẫn họ vào phòng chia thành hai hàng: nhóm có bán dâm và nhóm không bán dâm để khách chọn. Nếu khách muốn mua dâm, tiếp viên báo lại để quản lý theo dõi và sắp xếp. Trước 22h30, tiếp viên muốn ra ngoài bán dâm phải viết giấy xin về sớm để Chí duyệt và trình Hoàng. Từ 22h30 đến 24h, họ phải báo Quốc Anh; khi được đồng ý, Quốc Anh chuyển mã số cho Hoàng để giải quyết cho rời nhà hàng.

Tối 17/10/2023, hai nhóm khách Trung Quốc đến nhà hàng ăn uống rồi thỏa thuận mua dâm 5 tiếp viên với giá 7 triệu đồng mỗi người và được nhân viên đưa đến khách sạn gần đó. Cùng thời điểm, Công an TP HCM ập vào nhà hàng và các khách sạn, bắt quả tang 5 tiếp viên đang bán dâm.

Bị cáo Zhang Lei (ngoài cùng bên phải) cùng đồng phạm nghe tuyên án. Ảnh: Bình Nguyên

Tại tòa hôm nay, Tuyền và các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm như nêu trong cáo trạng. Trong đó, Zhang Lei cho biết, mục đích đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội làm ăn và bị cáo có mở một công ty chuyên về vận chuyển hàng hóa. Việc bị cáo nhượng lại nhà hàng cùng với một số đồng hương khác nhằm để phục vụ khách hàng và tìm kiếm đối tác.

Tuy nhiên, sau khi nhượng lại quán một thời gian, những người rút vốn khiến bị cáo gặp khó khăn về tài chính. Lượng khách hàng đến cũng giảm mạnh do đó đã cùng với Tuyền đồng ý chủ trương cho nhân viên đi bán dâm để nhằm mục đích tăng doanh thu. Song, Zhang Lei và Tuyền cho rằng mình không hưởng lợi tiền từ việc môi giới bán dâm.

Liên quan đến số tiền 20 tỷ đồng cảnh sát thu giữ tại nhà của bị cáo khi khám xét, Zhang Lei cho biết đây là số tiền mẹ bị cáo chuyển cho mình để làm ăn. Quá trình điều tra, mẹ bị cáo đã nhận lại số tiền này. Số tiền hơn 200 triệu đồng thu giữ tại nhà hàng, gia đình bị cáo đã được nhận lại.

Bình Nguyên