Cựu thủ tướng New Zealand đưa cả nhà tới sống ở Australia

Cựu thủ tướng Jacinda Ardern đưa gia đình chuyển từ Mỹ đến định cư ở Australia để có nhiều thời gian trở về New Zealand hơn.

Cựu thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern rời chính trường vào tháng 1/2023, sang Mỹ làm việc tại Đại học Harvard và cùng gia đình sinh sống ở đây. Tuy nhiên, phát ngôn viên của bà Ardern ngày 26/2 cho biết gia đình bà sẽ định cư tại Australia.

"Họ có việc làm ở đó và sinh sống tại đây sẽ đem lại lợi thế là có nhiều thời gian về quê ở New Zealand hơn", phát ngôn viên của cựu thủ tướng cho hay.

Bà Jacinda Ardern tại cuộc họp báo ở Sydney, Australia hồi tháng 7/2022, khi còn là Thủ tướng New Zealand. Ảnh: Reuters

Một trang web bất động sản Australia cho biết bà Ardern và chồng đã đi xem nhà đang rao bán tại Freshwater và Curl Curl, các vùng ngoại ô ven biển phía bắc Sydney.

Ardern, 45 tuổi, từng được coi là "người hùng" khi dẫn dắt đất nước vượt qua thiên tai, đại dịch Covid và vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo Christchurch năm 2019. Tuy nhiên, sự ủng hộ của người dân trong nước dành cho bà suy giảm vào cuối nhiệm kỳ hai, bởi bất mãn với chính sách phong tỏa Covid nghiêm ngặt và kinh tế suy thoái.

Cựu thủ tướng New Zealand nằm trong số hàng nghìn đồng hương di cư sang Australia năm vừa qua. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê New Zealand, đã có 48.000 người New Zealand rời đất nước trong thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 11/2025.

New Zealand xếp thứ hạng cao trong danh sách những nơi đáng sống và làm việc nhất thế giới, nhưng trong những năm gần đây, số lượng người đến đây sinh sống tương đương với số người rời đi. Các chuyên gia cho rằng kinh tế tăng trưởng chậm, chi phí sinh hoạt cao và khủng hoảng nhà ở là nguyên nhân khiến nhiều người lựa chọn di cư.

Hồng Hạnh (Theo AFP)