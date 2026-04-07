Cựu thứ trưởng nông nghiệp lĩnh 4 năm tù do nhận hối lộ 4,5 tỷ đồng

Hà NộiVới số tiền nhận hối lộ 4-13 tỷ đồng, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng 4 người thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bị tòa tuyên 3 năm 6 tháng đến 13 năm tù.

Sau 9 ngày xét xử, nghị án, chiều 7/4 TAND Hà Nội tuyên án với 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và gian lận đấu thầu liên quan nhiều cựu cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong 5 người bị truy tố tội Nhận hối lộ, cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng bị tuyên 4 năm tù. Người bị tuyên mức án cao nhất - 13 năm tù, là Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, với tiền nhận hối lộ 13,4 tỷ đồng.

Cựu. thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (áo xám) nghe tuyên án chiều 7/4. Ảnh: Danh Lam

Giám đốc công ty Hoàng Dân, ông Nguyễn Văn Dân, bị tuyên 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3 năm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp 3 tội là 14 năm.

Ngoài án tù, ông này phải tiếp tục bồi thường cho Bộ Nông nghiệp 270 tỷ đồng, sau khi đối trừ các khoản tiền đã nộp.

Những người còn lại bị tuyên từ 3 năm án treo đến 7 năm tù về một trong hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tiền thu lợi bất chính từ hành vi nhận hối lộ được tuyên nộp sung công quỹ. Hiện, các bị cáo đã nộp lại gần 31 tỷ đồng, trong đó ông Trần Văn Lăng còn thiếu hơn 9 tỷ đồng trong 13,4 tỷ đồng đã nhận.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn, làm suy yếu niềm tin công chúng, xâm phạm tới sự công bằng minh bạch cạnh tranh, lành mạnh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước tại các dự án công.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Nông nghiệp đã xâm phạm tính chuẩn mực uy tín của cơ quan, xâm phạm sự liêm chính của người có chức vụ, làm suy yếu bộ máy quản lý và làm giảm niềm tin của nhân dân.

Song khi lượng hình HĐXX có xét tới các yếu tố giảm nhẹ như: thành tích, đóng góp trong công tác, tuổi cao, bệnh tật, đã tích cực khắc phục hậu quả...

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (áo kẻ hàng đầu), giám đốc công ty Hoàng Dân cùng các bị cáo nghe tuyên án chiều 7/4. Ảnh: Danh Lam

23 bị cáo liên quan việc dọn đường cho doanh nghiệp Hoàng Dân trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án (thi công hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk; hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn và hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình).

Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Trong phần khai báo, cựu thứ trưởng Thắng cho rằng mình gần gũi doanh nghiệp nên tiếp tại nhà. Cấp dưới của ông, cựu cục phó Nguyễn Hải Thanh, bị xác định đang trốn truy nã, gửi thư từ Canada phân trần nhận hối lộ vì "đang rất cần tiền".

Cũng tại tòa, giám đốc Dân liệt kê loạt tài sản, vàng, đất đang bị kê biên thu giữ, bày tỏ nguyện vọng được bán để khắc phục sớm hậu quả.

Thanh Lam