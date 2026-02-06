Cựu thứ trưởng Nông nghiệp bị truy tố vì nhận 4,5 tỷ đồng nâng đỡ doanh nghiệp

Ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), bị cáo buộc nhận 200.000 USD (4,54 tỷ đồng) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu.

Ngày 5/2, ông Thắng cùng 4 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

17 người còn lại bị cáo buộc tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu qủa nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Vụ án sẽ được xét xử ở TAND Hà Nội.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Media Quốc hội

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Bởi thế, giám đốc Dân có điều kiện tiếp xúc với nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, cùng các đơn vị trực thuộc.

Tận dụng các mối quan hệ này, ông Dân thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ và các cục để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Từ dữ liệu được cung cấp trước, ông Dân cho cấp dưới xây dựng dự toán gói thầu thấp hơn với giá dự toán của chủ đầu tư. Đồng thời, ông Dân cho dùng hồ sơ năng lực kinh nghiệm khống để cho vào hồ sơ tham dự và trúng thầu.

Dọc quá trình "làm thầu", ông Dân cũng nhờ ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng quản lý xây dựng công trình, để tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án. Ông Dân thỏa thuận sẽ chi % cho các lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và nhà thầu liên danh.

Tổng, ông Dân đã đưa hối lộ 40,2 tỷ đồng. Trong đó, đưa cho thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng, ông Nghị 13 tỷ đồng, Cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ.

Từ đây, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các ban của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoàng Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Quyền cục trưởng đề nghị doanh nghiệp chi 5% cho lãnh đạo bộ

Sau khi làm các dự án và lo lót để trúng thầu, ông Dân bắt đầu có mối quan hệ thân thiết hơn với Quyền cục trưởng Nghị và thứ trưởng Thắng. Giữa năm 2017, khi biết thông tin về dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, ông Dân đã liên hệ xin gặp ông Thắng tại nhà riêng ở phố Trung Hòa, Hà Nội.

Khi đến nhà ông Thắng, ông Dân xách theo một túi giấy, trong đó có 200.000 USD mệnh giá 100 USD, để cạnh bàn uống nước và nói "em biếu anh, mong anh giúp đỡ". Ông Dân cũng hỏi ông Thắng về "chi phí cho lãnh đạo Bộ như thế nào", để chuẩn bị. Ông Thắng bảo Dân liên hệ với ông Nghị để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.

Nguyễn Văn Dân và một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Được mở đường, ông Dân đến phòng làm việc của ông Nghị ở trụ sở trên phố Nguyễn Công Hoan, trình bày việc xin được trúng thầu. Ông Nghị đồng ý vì "thứ trưởng cũng đã chỉ đạo". Khi ông Giám đốc doanh nghiệp hỏi về tỷ lệ % tiền ngoài hợp đồng, ông Nghị nói: "Lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%. Tổng tỷ lệ 8% này đã được anh Thắng đồng ý".

Sau khi trúng thầu, tháng 3/2018, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi đựng tiền bên trong có 10 tỷ đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng. Ông Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách và nói: "Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng". Ông Nghị đáp ngắn gọi "anh cảm ơn em" rồi hai người chia tay nhau trước cánh cửa, không vào nhà.

VKS cáo buộc, tại dự án Bản Mồng, Công ty Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 51,4 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, truy tố, nhà chức trách đã thu 175 miếng vàng và kê biên nhiều tài sản. Gia đình các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả tổng gần 50 tỷ đồng.

Phạm Dự