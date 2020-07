Cựu thiếu tá hối hận vì buôn ma túy

Nghệ AnCựu thiếu tá Công an TP HCM Võ Văn Quý tại bục khai báo đã nghẹn giọng nói ân hận về hành vi phạm tội, mong được "sống".

Hôm nay, ngày thứ hai bị xét xử tại TAND tỉnh Nghệ An do tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia, bị cáo Quý khai trong thời gian làm việc tại Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an TP HCM đã có giao du nhiều bạn bè "dân xã hội" nên sử dụng ma túy ít nhất một lần. Vì hám lợi, thiếu tá 42 tuổi tham gia vào đường dây buôn bán ma túy.

Từ năm 2017, trong các vai trò khác nhau, Quý đã 4 lần tham gia mua bán trót lọt hơn 22 kg ma túy.

Trong lần thứ 5 vào cuối tháng 3/2018, theo kế hoạch, 5 kg heroin được chuyển qua xe khách từ Nghệ An vào TP HCM và bị cáo Tống Kim Sơn sẽ ra nhận. "Hàng" sau đó sẽ đưa tới cơ quan của Quý cất vào tủ làm việc trước chuyển đi.

Đêm 10/4/2018, Quý đứng tại cổng cơ quan quan sát, Sơn nhận thùng chứa ma túy từ một người xe ôm vận chuyển từ xe khách tới giao thì bị công an bắt quả tang. Thấy Sơn bị bắt, Quý gọi điện thoại thông báo cho Thủy và một số người trong đường dây biết.

Quý sau đó ra đầu thú, bị tước danh hiệu Công an nhân dân từ cuối tháng 4/2018.

Cựu thiếu tá Quý bị áp giải vào phiên tòa trong ngày 8/7. Ảnh: Nguyễn Hải.

Trả lời HĐXX sáng nay, bị cáo Quý thừa nhận là công an nên hiểu rõ sự trừng phạt của pháp luật với tội phạm ma túy. Chính vì vậy, bị cáo ân hận về việc mình đã làm, mong được xem xét được giảm nhẹ hình phạt. "Bị cáo muốn được sống...", Quý nói và khai tiền thu lời bất chính đã tiêu xài hết. Hiện, cựu thiếu ta không có tài sản gì đáng giá "trong tay", kể cả xe máy.

Bào chữa cho Quý, luật sư nêu nhiều tình tiết với hy vọng HĐXX xem xét như chủ động đầu thú, thành khẩn... Điều tra viên của vụ án có mặt tại tòa cũng ghi nhận "bị cáo Quý đã hợp tác với cơ quan điều tra, góp công giúp nhà chức trách phá án".

Võ Văn Quý Bị cáo Quý (áo trắng) trước bục khai báo. Video: Nguyễn Hải.

Theo hồ sơ, vụ án được Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá vào tháng 4/2018. Từ năm 2017 đến 4/2018, 15 bị cáo đã mua bán trái phép hơn 22 kg ma túy các loại, thu lợi bất chính gần 2,7 tỷ đồng... VKSND Tối cao đánh giá, đây vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ma túy có nguồn gốc từ nước ngoài được đưa qua nhiều tỉnh thành bằng thủ đoạn tinh vi.

Hai bị cáo Và Nhia Lỳ (quốc tịch Lào), Cú Vư (quốc tịch Lào) đã bị TAND tỉnh Thanh Hóam Nghệ An tuyên mức án tử hình do tham gia các vụ ma túy khác.

Trong vụ án này, 3 bị cáo tham gia mua bán số lượng ma túy lớn nhất là Cao Xuân Thủy với hơn 23 kg ma túy, Sơn gần 19 kg; Võ Văn Quý gần 22 kg.

Nguyễn Hải