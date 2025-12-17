Cựu thẩm phán 'thả tim' 4 lần khi nhận tin nhắn xin chạy án

Hà NộiCựu Phó Chánh án Phạm Tấn Hoàng khẳng định "không quan tâm" ai xin xỏ, chỉ xử đúng luật, nhưng hôm nay bị VKS đưa ra bằng chứng đã "thả tim 4 lần" cho tin nhắn xin chạy án.

Ông Phạm Tấn Hoàng, 59 tuổi, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, hôm qua là người duy nhất trong 28 bị cáo không được cơ quan công tố áp dụng tình tiết giảm nhẹ "thành khẩn khai báo". Ông bị VKS đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Nhận hối lộ, do nhận tổng 220 triệu đồng trong hai vụ án riêng biệt.

Cụ thể, ông nhận 140 triệu đồng để giảm 18 tháng tù cho bị cáo trong vụ án giết người và nhận 80 triệu đồng để ra quyết định xét xử giám đốc thẩm một vụ kiện dân sự.

Ông Hoàng đầu thú ngày 17/7/2024, song tới nay chỉ thừa nhận hành vi nhận tiền trong vụ đầu tiên, phủ nhận số tiền 80 triệu đồng trong vụ án thứ hai.

Ông Phạm Tấn Hoàng, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Đó là vụ kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc được TAND tỉnh Quảng Trị xét xử phúc thẩm hồi tháng 7/2023. Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của bị đơn. Sau đó, bị đơn làm đơn đề nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy các bản án nêu trên.

Tháng 11/2023, bị đơn tìm đến bị cáo Bùi Thị Phương, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, nhờ người có thẩm quyền can thiệp.

Bà Phương gọi điện nhờ bị cáo Nguyễn Thị Nga, khi đó là Phó Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Bà Nga đồng ý và yêu cầu đưa 135 triệu đồng.

Theo cáo buộc của VKS, sau khi nhận tiền, bà Nga đưa 80 triệu đồng cho ông Hoàng, khi đó được phân công làm thẩm phán chủ tọa phiên tòa giám đốc thẩm, để nhờ xét xử theo yêu cầu của bị đơn.

Tháng 1/2024, phiên giám đốc thẩm do ông Hoàng làm chủ tọa đã tuyên bản án đúng như mong muốn của người đưa tiền.

Khai tại tòa, bà Nga khai đã nhắn tin qua Zalo cho ông Hoàng với nội dung: "Trường hợp này là bạn em nhờ, anh nghiên cứu xem có căn cứ không". Còn ông Hoàng khẳng định "lời khai của bị cáo Nga hoàn toàn không đúng". Ông khai không nhận được bất cứ lời nhờ vả nào của Nga về vụ kiện này.

"Nga là đồng nghiệp, việc gửi tin nhắn là quyền của Nga. Thực sự tôi không quan tâm, không bận tâm, cũng không trả lời gì, nói chung không lưu tâm đến chuyện nhờ vả", ông trình bày.

Không quan tâm nhưng 'thả tim' tin nhắn 4 lần

Đối đáp quan điểm của ông Hoàng và luật sư về việc "không có căn cứ" truy tố cựu chánh án trong vụ nhận hối lộ này, rằng lời khai của bà Nga một chiều, VKS khẳng định "hoàn toàn có căn cứ".

Đại diện VKSND Hà Nội đã in ảnh chụp màn hình tin nhắn Zalo giữa bà Nga và ông Hoàng (được trích xuất trực tiếp từ điện thoại của bà Nga) ra giấy khổ lớn và đưa ra tại phiên xét xử để dẫn chứng.

Trong cuộc trò chuyện này, ông Hoàng được lưu với tên "anh Hoàng phó chánh án", được bà Nga gửi ảnh chụp lịch xét xử vụ án kèm kháng nghị kèm lời nhờ vả.

Ảnh chụp thể hiện, ông Hoàng đã xem tin nhắn, đồng thời có tương tác với tin nhắn của bà Nga bằng biểu tượng trái tim, "không phải một lần, mà là 4 lần, hiện rất rõ trên tin nhắn zalo này", VKS dẫn chứng.

Cơ quan công tố cho rằng đây là chứng cứ điện tử khách quan chứng minh cựu phó chánh án đã nhận, đã xem, đã tương tác. Bà Nga sau đó chụp màn hình lại cuộc trò chuyện này, gửi cho Phương - người nhờ vả mình, kèm lời nhắn "Anh ok rồi".

VKS cho hay đã trích xuất cả dữ liệu trong điện thoại của bị can Phương, cho thấy thông tin trùng khớp.

Viện dẫn lời khai của ông Hoàng, rằng vụ kiện này là một trong các vụ án được xếp lịch xét xử vào sáng 27/1/2024, bắt đầu sau 8h sáng.

Trong khi đó, trong tin nhắn zalo trích xuất của Nga, nhắn tin cho Phương vào lúc 8h03 cùng ngày, bà Nga đã báo "Xong rồi bạn nhé, chấp nhận kháng nghị", dù phiên tòa, trên lý thuyết, mới diễn ra được 3 phút.

Theo VKS, như vậy, bà Nga đã biết quan điểm của HĐXX trước khi phiên tòa kết thúc, và kết quả phiên tòa này, do ông Hoàng làm chủ tọa, đúng như mong muốn của người xin.

Ngoài ra, theo VKS, theo lời khai của bà Nga và Hoàng tại tòa, quan hệ của họ tốt, thậm chí thân thiết, phòng làm việc ở cạnh nhau, không có mâu thuẫn thù hằn. Trong vụ việc này, bà Nga là người chủ động khai báo, và từ đầu đến cuối không thay đổi lời khai, có sự thống nhất. Từ lời khai của bà này, vụ việc được làm sáng tỏ. Từ các lập luận này, VKS cho rằng có căn cứ buộc tội ông Hoàng trong vụ nhận hối lộ này.

Còn bà Nga, bị cáo buộc là môi giới năng nổ nhất trong toàn vụ, với việc môi giới 15 vụ, trót lọt 10 vụ, tổng số tiền nhằm hưởng lợi tới 8,6 tỷ đồng. Theo cáo trạng, bà Nga nâng giá hoặc chủ động cắt xén lại tiền, hưởng riêng 30-330 triệu đồng mỗi vụ. Hôm qua, bà này bị VKS đề nghị 6-7 năm tù - cao nhất trong 15 người bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Trong phần xét hỏi, luật sư nhiều lần thẩm vấn bà Nga việc khi cầm tiền đi lo lót hộ bị cáo và đương sự, có báo lại với họ đã đưa bao nhiêu tiền cho các thẩm phán không, bà Nga bình thản đáp: "Tôi đi lo việc hộ, phải giữ kín con số với người ta để còn bớt lại phần cho mình chứ".

'Bài học ê chề'

Nói lời sau cùng, ông Hoàng "xin nói lời chốt là không nhận 80 triệu đồng". Cựu phó chánh án xin lỗi ngành tòa án vì, tâm sự cả cuộc đời, 40 năm kinh qua nhiều đơn vị, 20 năm công tác xa nhà, nhiều lần bị đột quỵ, bệnh tật vẫn phấn đấu làm việc, nhưng vì sai lầm, hôm nay phải đứng trước tòa.

"Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời", ông Hoàng nói, xin được hưởng án treo để về với gia đình, chữa bệnh tim.

Cựu đồng cấp của ông Hoàng, ông Phạm Việt Cường cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nói ngắn gọn, ân hận vì 20 năm phấn đấu làm chánh án "đổ sông đổ bể hết", chỉ vì nhất thời nể nang.

"Mấy chục năm công tác không tránh được cái việc bạn bè, người quen nhờ việc này việc nọ, nhưng vì nể nang nên vẫn giúp. Giúp xong tôi cũng nhận thức được là sai", ông nói.

Ông Cường bị cáo buộc nhận hối lộ 970 triệu đồng để can thiệp 5 vụ án, song khai "đã báo cáo cấp trên" đồng ý mới nhận tiền, khi nhận hối lộ đều chia lại cho lãnh đạo. Ông bị đề nghị 7-8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Trong số 28 bị cáo có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương. Ảnh: Danh Lam

Ông Nguyễn Xuân Hưng, cựu Chánh án TAND huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai là người "chạy án" cho vợ - cũng là thẩm phán, để vụ án bà xét xử không bị xem xét, kháng nghị, tránh ảnh hưởng đến việc tái bổ nhiệm chức danh.

Ông Hưng nói 24 năm làm thẩm phán, hôm nay "vô cùng xấu hổ" khi đứng ở vị trí ngược lại với vị trí công tác bao năm nay. Dù vì động cơ nào, ông Hưng nhận thức việc mình làm là sai.

Tuyên sẽ tuyên án vào 14h ngày 24/12.

Trong 28 bị cáo có 10 người nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng và TAND địa phương; 3 cựu kiểm sát viên, nhân viên ngành kiểm sát; 2 cựu chấp hành viên, công chức Cơ quan Thi hành án dân sự; 4 luật sư, nhân viên văn phòng luật sư; 9 người là các bị cáo, đương sự và người nhà.

Theo cơ quan công tố, 20 vụ "chạy án" có tính chất nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài, những người phạm tội có hiểu biết, chức vụ cao, công tác trong lĩnh vực pháp luật, phạm tội vì động cơ vụ lợi. Việc đưa vụ án ra xét xử thể hiện sự kiên quyết trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không có vùng cấm; dù bất kỳ ai, ở cương vị nào, nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lý.

Thanh Lam